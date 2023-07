Lanzaron el gran Festival de Ajedrez de Bella Vista

El torneo que anticipa una participación extraordinaria de exponentes de todo el país, está organizado por el municipio local a través de la Escuela Municipal de Ajedrez «Club Chaturanga».

Habrá categorías Sub 8, Sub 10, Sub 15 y Sub 22. Contará con alrededor de 100 participantes entre bellavistenses y competidores de distintos puntos del país.

El director del área de Juventud, MartÍn Lanser confirmó que habrá trofeos para los primeros puestos del evento, además de tableros profesionales y un total de $75.000 de premios en efectivo. El funcionario indicó que esta actividad resulta de una programación pensada para incluirla en la semana en que las provincias de la Mesopotamia argentina están en receso invernal.

Adjuntamos info oficial