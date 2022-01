LA Voz Argentina realiza casting en Corrientes el 24 y 25 de enero

El programa La Voz Argentina -uno de los más vistos de 2021- vuelve a reclutar cantantes en todo el país para el inicio de la segunda edición. Esta vez la propuesta de Telefé propone a todas las personas mayores de 18 años presentarse de manera presencial; conocé las fechas, direcciones y ciudades para audicionar.

Según indicaron los horarios serán iguales en cada provincia: de 10 a 18 y no hace falta inscripción previa. Solo se debe asistir el día y la hora indicada según la provincia o ciudad y llevar el pase sanitario en donde quede constancia de que la persona cuenta con el esquema completo de vacunación.

¿Cuáles son los requisitos del casting?

Para presentarse al casting la persona deberá

Cantar dos canciones a capella (una debe ser si o si en español)

Se puede llevar una guitarra en caso de necesitarla (no se permitirá ningún otro instrumento)

No se puede cantar un tema propio

Solo se pueden presentar mayores de 18 años (o adolescentes de 17 que cumplan los años antes de abril)

No se pueden presentar grupos o bandas (el concurso es solista)

Ciudades y horarios

Córdoba:

Fecha de casting: 18 y 19 de enero

Lugar: Hotel ACA – Dr. Cesar Carman/ Dirección: Av. Amadeo Sabattini 459, Córdoba.

Salta:

Fecha de casting: 18 y 19 de enero

Lugar: Usina Cultural / Dirección: España y Juramento, Salta.

Mendoza:

Fecha de casting: 24 y 25 de enero

Lugar: Nave Cultural / Dirección: Las Cubas 201, Mendoza

Corrientes:

​​​​​​​Fecha de casting: 24 y 25 de enero

Lugar: Casa del Bicentenario / Dirección: C. Caracas 3400, Corrientes

Chubut; Comodoro Rivadavia:

​​​​​​​Fecha de casting: 28 de enero

Lugar: Centro Cultural Comodoro Rivadavia / Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 99, Comodoro Rivadavia

Santa Fe:

​​​​​​​Fecha de casting: 1 y 2 de febrero

Lugar: Metropolitano / Dirección: Junín 501, Rosario

Buenos Aires; Bahía Blanca:

Fecha de casting: 1 y 2 de febrero

Lugar: Predio Ferial FISA / Dirección: Camino Parque Sesquicentenario kilómetro 9, Bahía Blanca

Buenos Aires; Ciudad:

Fecha de casting: 7, 8 y 9 de febrero

Lugar: Centro de Convenciones de Buenos Aires – Capital Federal / Dirección: Ingreso por Plaza Brasil