La venta de combustibles acumula un retroceso del 4,2% entre mayo y julio

El sector asegura estar afectado por “por la crisis, la inflación y la falta de políticas energéticas serias”.

La venta de combustibles retrocedió un 4,2% en los meses de mayo, junio y julio, según reveló un informe sobre expendio de combustibles elaborado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA).

El sector considera que viene siendo afectado “por la crisis, la inflación y la falta de políticas energéticas serias”. En julio la caída en el expendio de combustibles alcanzó el 3,1% frente a junio, registrando caídas en 18 de las 24 provincias.

Al respecto, Gabriel Bornoroni, presidente de CECHA, expresó: “Esto es una señal de alerta para nuestro sector, que viene sufriendo desde la recesión de 2018 y hoy sobrevive en un contexto totalmente hostil, marcado por la falta de políticas energéticas claras y con rumbo incierto, la inflación y los precios pisados en los surtidores”.

El relevamiento también muestra que el precio de los combustibles líquidos permanece atrasado en relación al resto de los precios de la economía. En ese sentido, desde la entidad indicaron: “El volumen vendido durante julio de 2022 no alcanza para recuperar los niveles de facturación, ajustados por inflación, de cuatro años atrás. Efectivamente, la facturación en julio de 2022, ajustada por inflación, fue 3,8% menor a la registrada en julio de 2018″.

A partir de esto, las estaciones de servicio tienen que vender un mínimo de 283.000 litros mensuales para alcanzar el punto de equilibrio, volumen al que no llega el 48,1% de las estaciones de todo el país, de acuerdo a la estimación que realizó la Confederación.

Además, explicaron que “esta evolución de volúmenes y precios implica que los operadores del expendio de combustibles en Argentina han perdido, desde el inicio de la última recesión, el equivalente a 4,9 meses de ventas y a 5,5 meses de facturación. La tendencia de los últimos meses, de volúmenes decrecientes y precios todavía rezagados, no contribuye a recuperar los volúmenes y la facturación perdidos durante los últimos 4 años”.

El volumen total de combustibles vendido en el canal minorista argentino, durante julio, fue 10,3% mayor que el nivel registrado en julio de 2021. Aun así, desde Cecha aclararon que si bien el volumen expendido se encuentra por encima del año pasado, en aquel entonces todavía no se había alcanzado a recuperar el terreno perdido por efecto de la pandemia.

Actualmente, el precio de la nafta súper en la Argentina (US$ 1,022 por litro) se encuentra por debajo de los precios que se exhiben en Estados Unidos (US$ 1,110), Panamá (US$ 1,142), Brasil (US$ 1,156), México (US$ 1,198), Paraguay (US$ 1,409), Canadá (US$ 1,465), Chile (US$ 1,497), Perú (US$ 1,547) y Uruguay (US$ 2,015).

A raíz de este panorama, los directivos de Cecha se reunieron con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para transmitirle las necesidades del sector, haciendo hincapié en el atraso del precio de la nafta y el gasoil. También le manifestaron la preocupación por la aplicación de cupos de venta por parte de las proveedoras y por los problemas de abastecimiento.