La sequía golpea la actividad turística en los Esteros del Iberá

Actualmente están suspendidas las actividades náuticas e impacta en el atractivo correntino. Se trata del tercer período consecutivo de escasez de lluvias

Si bien marzo era el mes más elegido por los turistas para recorrer los Esteros del Iberá – a 110 kilómetros de Posadas- , debido a la disminución de temperaturas en comparación a enero y febrero, este año las excursiones náuticas están suspendidas por enfrentar el tercer período consecutivo de sequía en la vecina provincia de Corrientes.

«Corrientes es una provincia que, con precipitaciones, más o menos tiene un 40% de su superficie cubierta con una lámina de agua y hoy está solamente en el 8%. Eso hace que haya un montón de dificultades para todas las actividades. Hace tres años venimos con sequía y en 100 años no se ha registrado una sequía tan grande porque son tres juntas. El déficit de agua es de 1500 milímetros y al Chimbera le falta un metro y medio de agua», advirtió el propietario de Portal Galarza, José Vizcaichipiv, una de las empresas que opera en Puerto Galarza, que representa la entrada al Parque Nacional Iberá.

En ese sentido, recalcó que el problema es cómo afecta la sequía a toda la actividad productiva. «El problema está en el caso del turismo y de los incendios que todavía están en la zona oeste del Iberá. Afecta mucho la actividad agropecuaria, hasta la gente que hace resina se ve afectada. En la ganadería se secan las aguadas, o queda agua de mala calidad en la superficie, con muchos parásitos», dijo en diálogo con Radioactiva.

A su vez, aclaró que «el único portal del Iberá que todavía navega es el de Colonia Pellegrini porque una de las 60 lagunas está pegada y no necesita canal para acceder. Se siguen haciendo excursiones, aunque habrán limitado uno que otro circuito».

Sobre la situación actual, el propietario de Portal Galarza indicó que se les volvió a permitir la intervención para operar dentro del Parque Provincial Iberá para realizar tareas de dragado. «Por segundo año consecutivo estamos dragando el canal de acceso. Tenemos una balsa de hierro de 5 x 9 metros, con una retroexcavadora de 22 toneladas en la costa de la laguna Galarza», precisó. De esta forma, esperan poder volver a ofrecer excursiones náuticas en los próximos quince días.

«La gente consulta y quiere venir porque el Iberá tiene mucha actividad a partir de marzo porque calman los calores. Vienen a comer gastronomía típica y seguir a guías locales, pero la frutilla del postre es la excursión náutica. Nosotros vamos agendando a quienes consultan y esperamos navegar dentro de quince días», manifestó Vizcaichipiv.

En ese sentido, destacó también que se está volviendo a restaurar la ruta provincial 41, que va desde Puerto Valle hasta Galarza.

Por otra parte, consideró que la sequía no es un problema para la fauna correntina como sí pueden serlo los incendios. «El Iberá es un humedal y tiene varios elementos: bañados, lagunas, arroyos y embalsamados. El embalsado es un suelo orgánico flotante que bordea las lagunas y, cuando llueve mucho, se levanta y libera el agua por su superficie sin permitir una gran inundación. En este caso, se va hasta el fondo y se clava en el arena, lo que hace que las lagunas queden con agua y la fauna se meta al estero a bordear las lagunas. No hay tanto problema para la fauna, excepto que haya incendios como el año pasado», explicó.

Pese a algunos chaparrones dispersos, quienes desarrollan actividades turísticas y agropecuarias en Corrientes quedan a la espera de precipitaciones y el fenómeno de «El Niño» que traería lluvias.

Los incendios arrasaron unas 100 mil hectáreas

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) reportó también este martes que los incendios en la provincia de Corrientes afectaron a 100.566 hectáreas en lo que va del año, y que el 91 por ciento de esa superficie son esteros, bañados y malezales. El Gobierno provincial indicó que se trata de un área 10 veces menor que la dañada por los incendios del año pasado.

El departamento provincial que registró la mayor superficie quemada fue Ituzaingó, a unos 100 kilómetros de Posadas; seguido de Concepción, mientras que el menos afectado fue Lavalle, con sólo 11 hectáreas. El relevamiento oficial detectó que en los Esteros del Iberá la superficie quemada llegó a 43.063 hectáreas, mientras que en el bioma de los pastizales el daño fue pequeño. Para aportar un parámetro que dimensiona la sequía extrema por la que atraviesa Corrientes, el Inta dio a conocer que en este momento, apenas un 5,2 por ciento de la superficie provincial está cubierta con agua, equivalente a 467.721 hectáreas.

Se trata de los resultados de una clasificación con imágenes satelitales hasta febrero de 2023: «La constante contracción de los cuerpos de agua superficiales que se verificó en humedales naturales y artificiales evidencia que las escasas precipitaciones no han aportado a recuperarlos».