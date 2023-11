La respuesta de Juan Grabois a Milei: «El león no ruge como antes, es un traidor»

Y continúa:Mirá viejo, yo sabía que estabas medio chapa, tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas y ahora, hasta a mi me engañaste,

«¿Será por eso que el león ya no ruge como antes? ¿Serán esas acaso las voces que escuchás en tu cabeza? ¿No te estarán diciendo traidor? Y el peor de los traidores, el que traiciona sus propias convicciones», concluye Juan Grabois.

Qué dijo Javier Milei de Juan Grabois

Luego del raid mediático bastante errático que protagonizó tras los resultados de las elecciones generales, el candidato de La Libertad Avanza parece que se mantiene algo alejado de los medios, aunque este miércoles reapareció en las redes sociales con un video que le valió volverse viral por las burlas que recibió.

El candidato libertario esgrimió una respuesta al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien criticó la propuesta de Diana Mondino de hacer un mercado de órganos.

«Es humo todo lo que hace Massa, porque conmigo sigue la educación pública pero sin Baradel; sigue la salud pública, pero sin vacunación vip; siguen los planes, pero sin Grabois robando en el medio», dice Milei en el video que publicaron dirigentes de su espacio.