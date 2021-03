La Provincia advierte que es muy posible que las nuevas cepas de COVID-19 ya circulen de manera comunitaria

El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense Enio García sostuvo que el panorama es muy complicado. Qué dijo sobre posibles restricciones en el corto y mediano plazo.

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Enio García, advirtió este lunes que, de acuerdo al exponencial crecimiento en los casos de coronavirus en el AMBA, “la segunda ola ya empezó”. En este sentido, lo más alarmante es que, según aseguró, “es muy posible que las nuevas variantes ya estén circulando de manera comunitaria”, refiriéndose a las cepas británicas y brasileñas.

“El panorama es muy complicado, al igual que ocurre en los países vecinos. No íbamos a estar desafectados de esa situación de ese contexto. Desde la semana pasada, vimos un aumento exponencial de los casos. Esto tiene ya un reflejo ya en otros indicadores, como en la positividad en los testeos, que es cada vez mayor. Por suerte se incrementó poco el uso de las camas de terapia intensiva, pero estamos en alerta por lo que vemos en Brasil y otras zonas de la región”, afirmó el dirigente en diálogo con Futurock.

Enio García es el Jefe de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. (Foto: @EnioGarcia80/Twitter)

Por su parte, se mostró preocupado por el avance de las nuevas variantes de la enfermedad. “Tanto la cepa de Brasil como la de Reino Unido tienen mayor capacidad de contagio. Esto también ayuda a explicar la saturación en los países. No es tan mortal el virus, la mayoría de la gente no pasa por cuadros graves, pero hizo triplicar los casos en muy poco tiempo. Esto es un gran problema que no queremos atravesar”, manifestó.

Además, analizó el rumbo que tomará la pandemia a largo plazo y cuáles son las medidas a tomar de cara a controlar la situación epidemiológica. “No se sabe cómo va mutando el virus y qué va a pasar en el futuro. Lo de Brasil, de dejar la cosa suelta, sin hacer nada, provocó las mutaciones que hoy tenemos. A largo plazo, la tendencia de los virus es convivir con los humanos. Esta no es la pandemia que la humanidad enfrenta. Pero es todo muy precoz. Tenemos que trabajar muy fuerte con la campaña de vacunación y en el control de la circulación de la gente”, sostuvo.

Por otro lado, y respecto a la reciente medida del Gobierno Nacional de bloquear los pasos fronterizos y suspender los vuelos regulares procedentes de Brasil, Chile y México, dijo: “Es complejo, fundamentalmente porque se encuentra en la delgada línea entre el cuidado de la salud y los derechos individuales. Una persona que vuelve, independientemente de si lo hace con PCR negativo, tiene que estar aislada. Pero nosotros no tenemos la potestad ni los recursos para quedarnos en su casa y poner un policía en la puerta”.

“La gente que vuelve tiene que cumplir el aislamiento porque sino es muy complicada la situación con estas nuevas variantes. Es posible que las cepas ya estén en la provincia, porque detectamos casos de circulación comunitaria. Y si viene gente y crecen los casos con estas características, todo va a ser cada vez más complicado. Es un compromiso que tienen que tener todos los habitantes”, cerró García.

La situación del Covid-19 en el país y el análisis de nuevas restricciones

Este domingo, el Ministerio de Salud informó 7208 nuevos casos de coronavirus y 81 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 2.308.597 y las víctimas fatales, 55.449. En tanto, suman 2.079.515 los pacientes dados de alta y hay 173.633 casos activos en el país.

En este sentido, el Gobierno tendrá este lunes un encuentro con infectólogos para analizar la situación epidemiológica. Será a poco para la llegada de Semana Santa, donde se prevé un mayor movimiento de personas por el feriado y la actividad turística. La reunión será a las 17 en Casa Rosada y participarán, de parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la ministra de Salud Carla Vizzotti y sus pares del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, de Turismo Matías Lammens y de Transporte Mario Meoni.

Matías Lammens, Santiago Cafiero y Carla Vizzotti durante una conferencia (Foto: Télam).

El encuentro será después de que el domingo por la noche Cafiero y Vizzotti anunciaran medidas para bajar la circulación de gente como la eximición de la presencialidad de los empleados públicos nacionales, desde hoy y hasta el próximo miércoles. Invitaron a sumarse a esta modalidad de trabajo virtual a los gobiernos provinciales, municipales, a los demás poderes y también al sector privado.