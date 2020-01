La Plata: denuncian a rugbiers por difundir fotos íntimas de mujeres

La historia se conoció cuando Narella escribió en su perfil de Twitter: «CHICAS DE LA PLATA: si cogen/hablan con la categoría 93, 94 de EL CLUB UNIVERSITARIO DE RUGBY sepan que filman a minas sin su consentimiento y lo pasan en sus grupos de wsp tengan cuidado porqué se lo han hecho A MUCHAS sin importar que sean novias, amigas o conocidas».

A partir de esto, una catarata de respuestas comenzaron a acumularse en el mensaje original. Todas ellas que confirmaban la situación y sumaban información.

Según el sitio 0221, varias jóvenes se comunicaron por privado con la denunciante para contar que a ellas también les había pasado: las habrían grabado y fotografiado teniendo sexo o besándose con estos jóvenes, que presuntamente después arman «stickers» para compartir por WhatsApp entre sus amigos.

En respuesta a comentarios que recibió en Twitter, y a su vez ampliando su denuncia pública, la joven expresó que «violaron mi intimidad que es un poco más grave que me manden una foto de una p…, lo cual me pasa todos los días y no vas a ver que me queje nunca. Para que tomes dimensión de lo que estás comparando».

Además, la joven compartió chats con amenazas de los involucrados por haber sacado a la luz el hecho.

Tras enterarse de la situación, el club tomó cartas en el asunto y determinó las primeras medidas. En principio la de suspender de manera provisoria a los rugbiers involucrados, al menos hasta que se aclare la situación.

El comunicado de Universitario

«Entendemos que la problemática social basada en la desigualdad de género y las se encuentran presentes en nuestra sociedad e institución, generando prácticas que evidencian diversas formas de abuso y violencia. Esto nos involucra e interpela como comunidad y, como club, asumimos el deber de ocuparnos para contribuir en la transformación de las mismas», afirmaron en el comunicado.