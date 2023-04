La oposición cargó duro contra la gestión de Berni luego de ser atacado por los choferes

Rodríguez Larreta y Valenzuela, a su vez, rechazaron que la agresión sea el método para manifestar los reclamos. Bullrich apuntó contra el Gobierno.

Dirigentes de la oposición apuntaron duro contra la gestión del ministro de Seguridad bonaerense,Sergio Berni, tras los incidentes con los colectiveros que protestaban por la muerte de un compañero, mientras que el gobernador Axel Kicillof se puso en contacto de inmediato con su funcionario tras lo sucedido.

Como era de esperar, las reacciones de la dirigencia política sobre las agresiones contra Berni no tardaron en llegar y la oposición fustigó al funcionario en las redes sociales. El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la labor de la Policía de la Ciudad y evitó criticar a Berni.

«Toda mi solidaridad con la familia del chofer asesinado en La Matanza y el agradecimiento a la Policía de la Ciudad por su trabajo, especialmente a los 8 policías heridos. Repudio las agresiones al ministro Berni, estamos en contra de toda violencia, nos merecemos vivir en paz», sostuvo.

La precandidata del mismo espacio y titular del PRO, Patricia Bullrich, también se pronunció: «Matan a un colectivero a meses de jubilarse. ¿Cómo no indignarse? Esto sucede cuando, en vez de luchar de frente contra el crimen, se participa de un gobierno que avala la delincuencia. No admito la violencia contra la autoridad, ni hoy ni cuando fuimos víctimas. La autoridad y el orden son necesarios y se construyen con el ejemplo, estando siempre del lado de la institucionalidad y no solo cuando conviene», escribió en Twitter.

Uno de los aspirantes a gobernador bonaerense por el frente opositor, el actual diputado Cristian Ritondo, sostuvo: «El abandono en la Provincia es insostenible. @Kicillofok se esconde detrás de su ministro de Seguridad porque no puede explicar tanta desidia y retroceso», se quejó.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal expresó su «solidaridad con los millones de bonaerenses que salen cada mañana a trabajar con MIEDO, y con la familia de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en La Matanza». «La política se convirtió en un circo dramático y sin espectadores. Es el hartazgo, el cinismo y el relato sin respuestas», finalizó.

Por su parte, el diputado de JxC Ricardo López Murphy culpó a Berni sobre los hechos sucedidos en la marcha de los choferes: «Años justificando robos y homicidios. Años destruyendo trabajos y oportunidades. Estas son las consecuencias, Sergio Berni. Mi solidaridad con la familia y compañeros del colectivero asesinado, y con los 17 millones de bonaerenses que dependen de este gobierno de incapaces».

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, manifestó su condena a «toda violencia como la que sufrió el ministro Sergio Berni, pero remarcó que «el gobierno de Kicillof debe entender que no puede seguir igual, sin hacerse cargo de la inseguridad» y que «hace más de tres años vienen discutiendo con el gobierno nacional que es del mismo espacio político».

La diputada de JxC Mariana Zuvic afirmó: «El propio ministro de seguridad resistiéndose a la propia policía! Generando más caos y violencia! Este inepto inhábil debe renunciar! Irresponsable!». Su par de Avanza Libertad José Luis Espert consideró que «la gestión de seguridad de Sergio Berni es un fracaso absoluto».