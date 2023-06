La madre de Cecilia Strzyzowski pidió a Alberto Fernández que intervenga la provincia de Chaco

La madre de Cecilia Strzyzowski, quien permanece desaparecida desde el pasado 1 de junio, pidió hoy al presidente Alberto Fernández que intervenga la provincia de Chaco y que envíe más recursos para la investigación.

En medio de un mensaje desesperado, Gloria Romero, grabó varios videos en los que le pidió al presidente la intervención de la provincia porque «la Justicia no es independiente».

“No van a decir que es persecución política, porque el Presidente pertenece al mismo partido que el gobernador de la provincia. Así que, Sr. Presidente, por favor intervenga la provincia y asegure que la justicia sea independiente”, sostuvo.

En los videos que la mujer subió a sus redes sociales, también pidió recursos técnicos para que la causa avance y habló sobre las elecciones del próximo domingo en esa provincia.

“La próxima marcha tiene que ser el domingo en las urnas, esa tiene que ser la verdadera marcha por Cecilia. Ese tiene que ser el verdadero reclamo por Cecilia, el que demuestre que ustedes realmente quieren un cambio en esta provincia. Es lo único que les pido, no me importa a quién voten, eso ya es una decisión de cada uno en el cuarto oscuro, pero voten”, pidió.

Y agregó: «Si alguien cree en mí, cámbienlo el domingo con su voto. Yo no soy partidaria de ningún partido político, para mí son todos iguales, pero si creen en mí que la impunidad no gane. El domingo voy a saber si realmente están conmigo, si me apoyan y si verdaderamente no estoy sola. Es lo único que les pido, si no yo no sigo con esto porque estoy arriesgando la vida de mi otra hija. Todavía tengo una hija a la cual tengo que cuidar para que no termine como Cecilia».

En tanto, los abogados de la familia de Cecilia, pidieron también la intervención de la causa judicial y solicitaron que el Ministerio de Justicia de la Nación otorgue los recursos necesarios a los investigadores de manera urgente.

Según allegados a la causa, aún no hay equipo de antropología trabajando en el caso.