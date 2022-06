La inflación de mayo llegará al 4,5%, según un economista

El economista Fausto Spotorno estimó ayer que la inflación de mayo se ubica­rá en torno al 4,5%, pero vaticinó que en junio volverá a subir por el impacto de la suba de tarifas. «La inflación en mayo vie­ne tranquila comparada con marzo y abril. Nosotros medimos hasta la tercer semana en 3,7% y estimamos que el mes cerrará en 4,5%. Comparado con los últimos dos meses es un buen dato, pero con el año pa­sado, es pésimo», sostuvo.

No obstante, Spotorno advirtió que en junio «la inflación va a volver a subir y podría ubicarse en torno al 6%, pero eso depende de cómo impacten los aumentos en las tarifas de luz y gas».

En declaraciones al programa «Sin re­lato», el economista consideró además que «cuando hay una aceleración inflacio­naria, los salarios no suben en la misma velocidad y el resultado es la caída de los ingresos reales». «Pero también hay un efecto de largo plazo, referido a la activi­dad económica. La Argentina tiene una economía que no crece desde 2021, pero tiene más trabajadores que en ese año. El resultado es que la productividad laboral cayó y, como consecuencia de eso, el sa­lario real tiende a caer», explicó. En ese sentido, puntualizó: «Si más trabajadores producen lo mismo, hay que dividir el cos­to laboral entre más gente. Ese es un pro­blema grave, más vinculado a la produc­tividad que a la inflación». A su criterio: «Bajando la inflación no va a mejorar el salario, porque hay un serio problema de régimen económico. La Argentina no cre­ce, no atrae inversiones, no hay demanda de empleados».

Spotorno estimó que el PBI argentino crecerá este año entre 3,5% y 4%.

Por su parte, el ex ministro de Econo­mía, Domingo Cavallo, proyectó que la in­flación de 2022 trepará a 75%, al tiempo que estimó que el Gobierno nacional po­drá cumplir con las metas fiscales y mone­tarias firmadas con el FMI, pero no así con el objetivo de acumulación de reservas. «Con un ritmo de devaluación en el mer­cado oficial de alrededor del 4% mensual y aumentos salariales de entre el 50 y el 80% anual que surgen de las convencio­nes colectivas de trabajo que se van rene­gociando aun antes de su vencimiento, es difícil que en lo que resta del año en cur­so la tasa de inflación mensual se ubique por debajo del 4,5% mensual. Si ese fuera el curso de la inflación, la tasa anual para 2022 terminaría en alrededor del 75%», explicó