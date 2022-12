La ilusión sigue viva por la locura de «Dibu» Martínez y la jerarquía del mejor jugador del mundo

Messi destrabó el partido, una vez más, con una asistencia magistral y luego convirtió de penal, pero el arquero volvió a meterse en la historia grande de la Selección.

La Selección argentina se clasificó hoy a semifinales del Mundial de Qatar 2022 tras vencer por penales a Países Bajos con un show de Emiliano «Dibu» Martínez, quien atajó dos en la tanda, y con el capitán Lionel Messi como estandarte durante el juego.

Argentina y Países Bajos jugaron un partido de ajedrez en el que se imponía el conjunto albiceleste por las decisiones de su director técnico, Lionel Scaloni, y por la jerarquía del mejor futbolista del mundo, pero las modificaciones a pocos minutos del final y la determinación del rival por ir a buscar el empate complicaron por completo la planificación.

Messi destrabó el encuentro en la etapa inicial con una asistencia magistral que dejó cara a cara a Nahuel Molina con el arquero Andries Noppert -el lateral derecho definió a la perfección-, mientras que el rosarino también se encargó de cambiar por gol un penal ocasionado por una patriada de las tantas de Marcos Acuña por el sector izquierdo.

Sin embargo, el desenlace no opacó lo hecho en el resto del encuentro y «Dibu» se encargó de que tampoco nuble el resultado: el arquero llevó a Argentina a semifinales del Mundial de Qatar 2022 con otra excelsa actuación en el momento trascendental.

El siguiente es el análisis hombre por hombre de los jugadores de la Selección argentina:

Emiliano Martínez (10): Seguro en el juego aéreo. No pudo evitar el descuento tras un cabezazo que le picó cerca del cuerpo y en el segundo no tuvo nada que hacer. Lo hecho en los penales, de todas formas, anula todo lo anterior.

Nahuel Molina (7): El esquema lo convirtió en una pieza clave del ataque y lo interpretó a la perfección. Abrió el marcador con una precisa definición y se proyectó constantemente. El correr de los minutos le afectó físicamente.

Cristian Romero (6): Sólido partido del «Cuti», tanto para marcar como para iniciar las jugadas cada vez que el adversario tapó a Lisandro Martínez. Su mejor versión en la Copa del Mundo, el equipo sintió su salida a los 32 minutos del segundo tiempo.

Nicolás Otamendi (7): Firme, resistió hasta donde pudo cuando el adversario encerró al conjunto albiceleste contra su propio arco.

Lisandro Martínez (6): Tiempista para salir jugando y al abrirse para cubrir el lateral. Anticipó siempre que fue necesario.

Marcos Acuña (7): Al igual que Molina, sus subidas fueron claves para generar espacios e incomodar al rival. No estuvo fino en los últimos metros, hasta que un enganche suyo generó el penal en la segunda mitad. Incansable y de gran importancia para el equipo.

Rodrigo De Paul (5): Después de una semana complicada por una molestia física, fue titular y no escatimó a la hora de correr y meter. No estuvo preciso en el traslado y por momentos le costó imponerse en una zona de la cancha que no mostró su mejor cara, a diferencia de encuentros anteriores.

Enzo Fernández (6): No se sintió cómodo en el rol de ser el mediocampista de recuperación con tres centrales detrás y con dos laterales proyectándose constantemente. Le costó agarrar la pelota y participar en la creación, que es su principal virtud. Con la entrada de Paredes se soltó y mejoró su rendimiento, hasta tuvo un tiro en el palo en el último suspiro.

Alexis Mac Allister (6): Fue de menor a mayor. Tras una etapa inicial en la que tuvo poca injerencia, más allá de algunas pinceladas, creció en el complemento y aportó en la recuperación.

Julián Álvarez (6): Volvió a hacer un esfuerzo descomunal para molestar al rival cada vez que intentó salir jugando desde el fondo. No tuvo grandes intervenciones en el ataque pero cumplió con el trabajo sucio.

Lionel Messi (9): Una asistencia de otro partido para dejar cara a cara a Molina para abrir el marcador. Cada vez que agarró la pelota, hizo exactamente lo que pedía la jugada y convirtió el penal. Cuando se complicó el choque intentó liderar a la Selección por todos los medios posibles, con errores y aciertos.

Leandro Paredes (6): Ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo para ajustar la faceta defensiva en el mediocampo, en el lugar de De Paul. Le tocó la parte más compleja del encuentro, realizó más faltas de las necesarias, pero no desentonó.

Nicolás Tagliafico (5): Entró por Acuña y le costó suplir todos los roles que cumplió el «Huevo».

Germán Pezzella (4): Saltó al campo a los 33 minutos con el partido 2 a 0 y no pudo adaptarse al desarrollo. Fue el autor de la falta que terminó en el segundo gol de Países Bajos.

Lautaro Martínez (7): Reemplazó a Álvarez y, con caractéristicas diferentes y contextos distintos, intentó llevar a cabo la misma función. Tuvo dos claras en las cuales no lo acompañó la suerte, pero fue el que definió la tanda de penales.

Gonzalo Montiel y Ángel Di María no jugaron el tiempo suficiente para ser calificados.