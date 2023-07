La correntina Virginia Gallardo reveló por qué no demandó a Aníbal Lotocki luego que la operara con metacrilato

Recordando que Virginia también se aplicó metacrilato en la cola, ese es el mismo material es hoy el que puso en juego la vida de Silvina. Sabiendo que ella deberá cuidarse de por vida ante esta cuestión, comentó cuál es su situación actual respecto a ese tema.

«Es una mezcla de sensaciones, de indignación por un lado, por la situación por una persona que peleaba por su vida y gracias a Dios hoy está fuera de riesgo y él con una impunidad terrible aún teniendo una sentencia sentarse a dar declaraciones y mentir, es como un montón», comenzó diciendo Gallardo.

Si bien el cuadro de Silvina aún continúa siendo complicado y atraviesa por diferentes vaivenes, ella fue una de las víctimas del doctor que se animó a denunciarlo. Explicando Virginia que el proceso judicial que hay que pasar es muy complejo, finalmente optó por tomar otro camino y que la ayudó a transitar su vida con este miedo que la acompaña.

VIRGINIA GALLARDO REVELÓ QUÉ SECUELAS LE QUEDARON

«Hoy simplemente agradezco y trato de acompañar desde mi lugar porque elegí sanidad mental hace muchos años, también emocional, física y económica», detalló la panelista de Socios del Espectáculo en una entrevista con Pronto.

Aunque pasó más de una década de lo acontecido y dentro de poco se cumplirán 20 años, Virginia quiere que este tema quede en el pasado. Sin embargo, así como se solidarizó con cada una de las personas que sufrieron a manos de Lotocki, expuso cuáles son los cuidados que debe tener.

“Yo estoy bien, pero tengo que tener ciertos cuidados respecto a que no me puedo poner inyección, tengo que evitar ciertas lesiones o daños en la zona. Entiendo que por la poca cantidad que tengo colocado no me ha generado otra enfermedad autoinmune como otras víctimas», finalizó Gallardo.