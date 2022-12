La correntina Juliana Gallipoliti se volvió viral por su parecido a Antonela Roccuzzo

La joven compartió un video alentando a la Selección y los usuarios la llenaron de comentarios por su notable parecido con la esposa de Lionel Messi.

En los últimos días, diferentes artistas decidieron bancar a la Selección Argentina utilizando todo su arte. Es el caso de Juliana Gallipoliti, una artista correntina de 22 años, que ya lanzó dos temas y decidió descontracturarse al ritmo de la canción reversionada de La Mosca Tsé-Tsé y su video se volvió viral por el parecido de la joven cantante con Antonela Roccuzzo.

En diálogo con Infobae, la artista contó que desde que inició su camino en la música, la comparan con la mujer de Lionel Messi, algo que la halaga. “Se intensificó más cuando empecé a usar Instagram. Me mandaban fotos con la comparación de las dos”, dice Juliana, que decidió dedicarle una canción al seleccionado argentino, a días de la final de la Copa del Mundo.

“Fue a la mañana; tenía ganas de cantar: la subí primero en historias y después en un reel y le empezó a ir súper bien. Yo no lo esperaba para nada”, aseguró. Además, se refirió al Mundial y confesó sentirse emocionada. “A mi me quedó muy grabada la final del 2014. Todo ese Mundial lo viví desde un lugar muy de niña, porque yo tenía 14 años. Entonces vuelvo a revivir eso y con mucha alegría”.

“Qué hace Anto Rocuzzo cantando así?”, “Sabés que sos muy parecida a la esposa de Messi, Antonela”, “Qué parecida a Antonela!! Te falta el Messi, Juli!!”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

Juliana es una artista que, a pesar de su corta edad, llegó a posicionarse junto a los grandes: deslumbró en la final de La Voz Argentina, impactó en Canta Conmigo Ahora y participó de un show junto a Tini Stoessel.

Justamente, formó parte del equipo de la Triple T en La Voz Argentina en 2018, a quien conquistó con su versión de If I ain’t got you, de Alicia Keys. Tini fue la primera que pulsó el botón y la joven, oriunda de Corrientes capital, no dudó en elegir formar parte de ese equipo, que la llevaría a la final.

Este año lanzó Sola solita y Piel y su carrera va ascendiendo rápidamente. Sin embargo, la joven decidió parar un poco y disfrutar del presente de Argentina en el Mundial Qatar 2022.