La correntina Coti Romero le contestó a quienes la criticaron por cobrar 50 mil pesos un canje

La exparticipante del reality se hizo cargo de los precios altos de sus servicios como influencer.

Hace unos días, se filtró en las redes sociales el precio que cobran Coti Romero y Thiago Medina de Gran Hermano para hacer publicidad en sus cuentas de Instagram. La correntina reconoció los datos a partir de las especulaciones que se hicieron, pero fue implacable contra la gente que la criticó.

“Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, comentó Coti, en el programa Biri Biri. La correntina aclaró: “Soy influencer desde hace mucho. No es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Obviamente que ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar”.

Entonces, fue lapidaria con quienes pusieron el grito en el cielo por el tarifario que propone por cada posteo que hace, que algunos usuarios trasladaron a dólares. “La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, que hagan lo que quieran. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede”, lanzó.