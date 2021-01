La carrera por la distribución de las vacunas rusas: tres gigantes compiten por un contrato millonario

Andreani, OCA y Correo Argentino presentaron sus propuestas al Ministerio de Salud que realizará una contratación directa. Una de las firmas está bajo el control de un holding vinculado a Cristóbal López.

Este sábado 16 de enero llegó al país el vuelo de Aerolíneas Argentinas con la segunda tanda de vacunas rusas Sputnik V que servirán para terminar la inmunización de quienes ya recibieron la primera dosis. El suero desarrollado por el Instituto Gamaleya se convirtió en la principal esperanza de la administración de Alberto Fernández para luchar contra el coronavirus y en el Gobierno lanzaron un proceso para contratar -de manera directa- a un operador logístico que garantice su correcta distribución, una tarea por la que el Estado podría llegar a desembolsar hasta $1300 millones.

El traslado de las vacunas, que deben conservarse a -18°, es una tarea delicada que representa una etapa clave en el proceso de inmunización de la población. Seis empresas se presentaron a la convocatoria del Ministerio de Salud de la Nación que dirige Ginés González García, pero solo se confirmó la oferta de tres: Andreani; OCA y Correo Argentino.

Los tres gigantes del negocio de la logística se inscribieron en la carrera por la distribución de las vacunas. Uno, además, ya tiene experiencia en la cuestión debido a que fue el primero en distribuir las 300 mil dosis de Sputnik V que arribaron al país en la víspera de la Nochebuena. Se trata de Andreani, que según pudo saber este medio no cobró por el servicio y ahora intentará quedarse con el contrato por la distribución de las restantes 19.700.000 dosis del suero ruso. Entre las competidoras se encuentra OCA, una firma que en los últimos días quedó bajo control de un holding vinculado al empresario Cristóbal López.

De acuerdo a la documentación a la que accedió TN.com.ar, el servicio que debe ser contratado consiste en el traslado seguro de las dosis desde el Aeropuerto de Ezeiza, el almacenamiento a -18°, la preparación del pedido y la posterior distribución por todo el país.

Por esta serie de tareas, las empresas efectuaron las siguientes propuestas:

Organización Coordinadora Argentina (OCA): $1.309.340.006,00

Correo Oficial de la República Argentina S.A: $212.088.753,00

Andreani Logística S.A.: $757.349.193,42

Entre la oferta más cara (OCA) y la más barata (Correo Argentino) hay $1.097.251.253 millones de diferencia. Desde esta última firma le explicaron a este medio que el monto propuesto solo busca cubrir los gastos del servicio. “El Correo no quiere ganar dinero, no se ofertó con mirada empresarial, lo estamos haciendo al costo, sin obtener un peso de ganancia”, aseguraron. “Tenemos camiones desplegados en las provincias, que no tienen que viajar hasta Buenos Aires para buscar los lotes, eso abarata costos”, agregaron.

El detalle de los servicios requeridos por el Ministerio de Salud de la Nación. Créditos: TN.com.ar. Por: TN.com.ar

No es necesario que el Ministerio de Salud de la Nación adjudique todo el servicio a un solo oferente: el renglón 1 puede ser adjudicado a OCA, mientras que el 2 a Andreani. Esta situación podría darse si la cartera considera que hay ofertas técnica y monetariamente más convenientes para determinadas etapas de la distribución.

Desde el Ministerio aclararon que las ofertas se encuentran en evaluación y que el hecho de que Andreani haya distribuido gratuitamente las primeras 300 mil dosis de Sputnik V no la coloca en una mejor posición respecto a sus competidoras. Con la llegada de más vacunas, se irán abriendo otros procesos para el traslado de los sueros. “Desde el primer momento nos pusimos a disposición del Gobierno y ahora ofertamos por la distribución total, como entendemos lo hicieron otras empresas”, le respondieron a este medio desde la firma. Este medio no obtuvo respuesta cuando consultó si el segundo servicio de distribución también iba a ser gratuito.

OCA, una firma vinculada a Cristóbal López

En diciembre pasado, la Justicia bonaerense le entregó al “Grupo Clear” -un holding vinculado al empresario Cristóbal López– el control de la empresa OCA. El juez de Lomas de Zamora Pablo Tejada oficializó la adjudicación al filo del inicio de la feria judicial de verano, tal como consignó el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

Dos firmas patagónicas forman parte del “Grupo Clear”: Clear Urbana SA y Clear Petroleum SA, de las que participan Juan Ignacio González Pedroso; Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano, tres ejecutivos que durante años trabajaron para López.

El holding que controla OCA está vinculado a Cristóbal López. Créditos: NA.

Además, el “Grupo Clear” es la continuación de una sociedad de responsabilidad limitada, “Clear SRL”, que fue uno de los pilares iniciales de la carrera empresarial de Cristóbal López. Desde el entorno del empresario le respondieron a TN.com.ar que ya no tiene vínculo con las firmas desde 2011, cuando cedió sus partes a sus hijos Nazareno y Emiliano, que luego se desvincularon de estas en 2017. Desde el área de contratación del Ministerio de Salud, negaron conocer esta situación y afirmaron que el proceso se llevará adelante con total “transparencia”.

Las claves del servicio de distribución de vacunas rusas

La contratación del servicio tendrá una duración de seis meses (o hasta agotar las unidades previstas). En ese lapso, el Gobierno confía en haber distribuido las 20 millones de dosis de la Sputnik V.

Siempre según la documentación oficial a la que accedió este medio, el Gobierno prevé en ese lapso numerosos traslados de vacunas que llegarán al país a través de la aerolínea de bandera. A modo de ejemplo, el renglón 1 del pliego solicita 69 traslados desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otros 47, de acuerdo al renglón 2. También se requieren seis servicios de recepción de productos y almacenamiento, entre otros. Las 20 millones de dosis llegarán en 2700 pallets.

La empresa Andreani realizó el traslado de las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V. Créditos: Reuters. Por: Reuters

La o las empresas adjudicadas deberán prestar, además, el servicio de conservadoras para la preservación de los sueros. Solo el renglón 5 establece que para la preparación de los pedidos se requieren 15.025 conservadoras.

En este sentido, el operador logístico tendrá que entregar un informe de monitoreo respecto a las condiciones de temperatura y humedad de los lotes y el Ministerio de Salud podrá aplicar penalidades en caso de faltantes de stock, roturas, elementos deteriorados y/o demoras en la entrega.

La distribución de las vacunas rusas a lo largo y ancho de la Argentina. Créditos: TN.com.ar. Por: TN.com.ar

La cartera de Salud informó que el traslado de las vacunas se realiza hasta los depósitos seleccionados por cada provincia para el resguardo de las dosis, y que luego son las provincias las que distribuyen internamente los sueros.

Provincia por provincia

En el documento del Ministerio de Salud de la Nación se detalla el porcentaje total del volumen a distribuir por todo el país. Así las cosas, la provincia de Buenos Aires se quedará con casi el 40% del total de las Sputnik V (39,90%); la Ciudad con el 9,24%; Córdoba (8,83%); Santa Fe (8,58%); Mendoza (4,46%); Tucumán (3,28%); Entre Ríos (3,13%); Salta (2,38%); Corrientes (2,17%); Misiones (2,05%); Chaco (2,06%); Santiago del Estero (1,74%); San Juan (1,58%); Río Negro (1,55%); Jujuy (1,38%); Neuquén (1,22%); Chubut (1,14%); Formosa (1,10%); San Luis (1,07%); La Pampa (0,88%); Catamarca (0,82%); La Rioja (0,71%); Santa Cruz (0,50%) y Tierra del Fuego (0,24%).

FUENTE: TN