La bronca de Karina Jelinek tras los ‘palitos’ del jurado en el Cantando

La modelo reaccionó con Maite Peñoñori ante la angustia que le provocó no actuar como había ensayado.

Una performance fallida y un bajo puntaje llevó a que Karina Jelinek reaccione de un modo inesperado al salir de la pista del Cantando 2020 ante la notera de LAM, Maite Peñoñori, quien la fue a buscar ni bien dejó el escenario, pero la modelo estaba muy movilizada y se negó, en ese instante, a darle la nota.

Visiblemente apenada por no poder interpretar bien Una Na, de Lali Espósito, Jelinek no sólo se fue al camarín sin hablarle a la cronista, sino que le hizo fuck you al ver que pese a su negativa la cámara la tomaba y la perseguía.

Minutos después de su visceral reacción, Karina salió del camarín y le dio una extensa nota a Maite, con quien también se disculpó por tener ese gesto poco amable con ella.

«Gracias por esperarme, fui al camarín porque estaba re triste. No estaba llorando, pero estaba indignada conmigo misma. Estaba mal conmigo, no con vos. Gracias por esperarme. Un beso a todos ahí, menos a Yanina (Latorre)», dijo Karina Jelinek, ya más calma tras la fallida actuación y cerrando la nota con una pizca de picardía.

Fuente: Ciudad.com.ar