La Bancaria-Corrientes ratificó que el viernes las entidades abrirán para pagar jubilados y beneficiarios de AUH

El titular de La Bancaria – Corrientes, Juan Lezcano, ratificó que -con las medidas de seguridad e higiene requeridas- el viernes abrirán las entidades bancarias.

«El viernes atenderemos AUH, parte previsional, jubilados, y darle prioridad a quienes todavía no han cobrado, para quienes no tienen tarjeta de débito”, informóEl titular de La Bancaria Corrientes, Juan Lezcano, sobre la atención del día viernes 3 de abril, comentó que “lo que nos informaron es que el viernes atenderemos AHU, parte previsional, jubilados, y darle prioridad a quienes todavía no han cobrado, para quienes no tienen tarjeta de débito”.

A su vez, si todos los bancos abrirán al público, Lezcano manifestó que “en este caso el que circulariza la información es el Banco Central, todas las instituciones bancarias del país que atienden jubilados van a tener que abrir”.

Asimismo, si es posible realizar otras operaciones bancarias el día viernes, el titular de La Bancaria, dijo que “todo lo que se pueda utilizar con cajero automático lo pueden hacer ero atención por cajero humano no, se va a atender el viernes a los jubilados, dando prioridad a quienes no cobraron”.

Por último, Lezcano, mantuvo que “el día lunes 13 de abril se tendría que habilitar las instituciones bancarias, si no se extiende nuevamente la cuarentena”.