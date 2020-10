La APC repudió el ataque del Concejal Nelson García a la prensa

La Asociación de Periodistas Corrientes emitió un duro comunicado por el ataque perpetrado por el concejal Nelson Garcia al periodista José Gomel.

COMUNICADO COMPLETO

OTRO ATAQUE A LA PRENSA

Repudiamos actitud de Concejal de San Luis del Palmar

La Asociación de Periodistas de Corrientes apoya y se solidariza con el periodista de la localidad de San Luis del Palmar, José Gomel, afiliado y destracado trabajador de prensa con una intachable trayectoria. Quien fuera foco de agravios por parte de un concejal de dicha localidad. Tras haber difundido que Nelson Alfredo García, había violado la cuarenta, para dirigirse a la localidad de Itatí el pasado 16 de julio.

En tiempos de Pandemia donde lo primero es priorizar la salud de la población y mostrar conciencia colectiva e individual, se siguen dando estos episodios por parte de algunos funcionarios que se creen impunes y pueden transgredir las normas establecidas, en el orden Nacional, Provincial y Municipal.

En este caso el pasado jueves 16, el concejal García, mostraba impunemente su paso hacia Itatí y el colega Gomel reflejaba el hecho, repudiable por parte de un funcionarios, que deberían dar el ejemplo.

El concejal, no tuvo mejor defensa que atacar y agraviar el buen nombre y honor no solo del comunicador, si no de su familia. Desconciendo la tarea de la prensa, que el sr. Gomel realiza no solo en la comunidad sanluiseña. Recordemos que hace unos meses fue distinguido por sus colegas, y dicha distinción contó con el apoyo del Concejo Deliberante de San Luis del Palmar, cuerpo que García integra. Desconociendo la trayectoria y prestigio del periodista.

A la espera de que el concejal se retracte, pida las disculpas del caso, y que el Comité de Crisis, y las autoridades municipales y provinciales tomen cartas en el asunto, repudiamos estas actitudes que se vienen repitiendo contra la prensa.