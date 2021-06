La abuela de Guadalupe Lucero dio detalles del momento previo a la desaparición de la nena: «Se la tragó la tierra»

Silvia relató qué pasó antes de que la niña fuera vista por última vez en San Luis.

La desaparición de Guadalupe Belén Lucero sacudió la vida cotidiana en San Luis y traspasó los límites provinciales. Ya pasaron más de 38 horas y todavía no hay rastros de la nena de cinco años que fue vista por última vez el lunes pasado a las 20.

“Estuvo jugando en la vereda 10 minutos y se la tragó la tierra”, dijo Silvia, la abuela de la nena. Además, explicó que su nieta no es de irse sola a ningún lado y que otra de las nenas le contó a la familia que vio a una señora alta que se la llevaba de la mano.

Guadalupe vive en el Barrio 208 Viviendas pero había ido el lunes con su mamá a la casa de una tía y había salido a la vereda a jugar con otros chicos cuando la perdieron de vista. Una prima suya fue la primera en advertir su ausencia y entro a avisarle al resto.

“Terminaron de tomar la chocolatada y salieron a jugar. Los nenes estaban jugando a la pelota y las nenas estaban jugando a las escondidas. Guadalupe se esconde y Emma, con sus tres años, se pone a contar. Se enoja porque no la encuentra y entra a la casa y dice: ‘Guada no está’. Yo salgo afuera, grito su nombre y no me responde. Vuelvo a entrar y les digo a los demás ‘Guadalupe no está’ y ahí salimos todos a buscarla”, contó Silvia en diálogo con C5N.

Al ser consultada por sus familiares sobre lo sucedido, la pequeña Emma dijo que Guadalupe se había ido con una mujer de características físicas similares a las de otra de sus tías, que tiene 20 años. Esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña.

Inmediatamente, la familia salió a buscar a Guadalupe y dio aviso a la Policía. La jueza de Primera Instancia en Niñez y Adolescencia de la Primera Circunscripción Judicial, Ivana Benenatti, intervino en la investigación desde que se supo la noticia.

Guadalupe es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda. Cuando desapareció vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras.