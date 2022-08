Krujoski sufrió maniobra antideportiva que lo privó del podio

El piloto correntino venía cumpliendo una excelente labor en la final por la novena fecha del campeonato de TC Pista que se desarrolló este domingo en el autódromo de San Juan. Una acción ilegal de De Brabandere lo perjudicó y cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Este fin de semana se disputó en el circuito Villicum de San Juan, una nueva fecha del campeonato de TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera (TC) en donde el piloto correntino Humberto Krujoski compitió a bordo del Dodge que prepara el SAP TEAM.

Fueron jornadas de evolución constante que le permitieron al correntino quedarse con el sexto lugar de la clasificación que le permitió largar desde el tercer casillero en una de las Series y comenzar la final de este domingo desde el quinto lugar. Tras una excelente largada se ubicó tercero pero después se vio perjudicado por el piloto Agustín De Brabandere y no consiguió sostenerse en puesto de podio.

Krujoski sufrió maniobras antideportivas de De Brabandere que lo golpeó reiterada veces para intentar defender su posición y además en una instancia de la carrera no aceleró cuando debía y el correntino lo tocó, acción por la que fue sancionado y pese a llegar en el cuarto puesto, la clasificación oficial lo ubica en el 16ª lugar.

“Fue una hermosa final. Largamos bien y conseguimos mantener el lugar. Inmediatamente lo pude superar a Agustín Martínez en la entrada a la recta principal puse el auto por adentro, quedé tercero y seguí presionando pero promediando la carrera comete un exceso Agustín De Brabandere antes de salir a la recta más larga del autódromo logré poner el auto por dentro salgo acelerando un poco más que él y lo paso y cuando lo estoy superando me golpeó varias veces. Llegué al frenaje, doblé a la izquierda y cuando estaba transitando prácticamente para salir me tocó nuevamente y me superó en una maniobra antideportiva, perdí velocidad, se me puso al lado Chapur y tuve que hacer una maniobra defensiva. Después De Brabandere tenía que acelerar pero no lo hizo y yo lo golpeo por lo que me terminaron sancionando en un fallo que considero injusto. Crucé la meta en cuarto lugar pero terminé más atrás por el recargo impuesto” comentó Krujoski.

“Más allá de esto sumamos puntos y ya estamos pensando en lo que viene. Sabemos que podemos seguir evolucionando así como lo hicimos para esta carrera” aseguró, al tiempo que agradeció “el acompañamiento de público correntino y el apoyo de los sponsors: Gobierno de la provincia de Corrientes, La Secretaría de Deportes provincial, Lotería Correntina, Transportelli, Previsora del Paraná, Pastas Ale, Imagen Gráfica, LibresMat, Full 24 (Juan José Farizano), Drift Zero, Distribuidora JotaBe, Quimeco, Volonte, Expreso Demonte y VICA Neumáticos, Tauro, Provinsa y Volont”.