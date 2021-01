Karina La Princesita admitió que fue infiel y explicó por qué lo hizo: “No me arrepiento”

La cantante y jurado del Cantando 2020 reconoció que no se sintió bien al engañar a quien era su pareja.

Karina La Princesita siempre mantuvo un perfil bajo con respecto a su vida privada, más allá de que estuvo en pareja con hombres muy famosos. Su primer amor fue Ezequiel el Polaco Cwirkaluk y más allá de que se separaron en malos términos tienen una buena relación por Sol, la hija que tienen en común. Luego, la cantante estuvo de novia con Sergio Kun Agüero, pero se separaron hace tres años. Ahora, ella está junto a Nicolás Furman, un físico que se hizo popular cuando participó en el reality Elegidos de Telefe.

La jurado del Cantando 2020, programa que se emite por el prime time de El Trece, admitió que fue infiel hace unos años, pero no quiso dar muchos detalles para no generar un escándalo. La confesión ocurrió cuando en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito les preguntó a las panelistas por qué algunos famosos confiesan en cámara que fueron infieles. Y aprovechó también para consultarles a las angelitas si alguna vez habían engañado a sus respectivas parejas.

“Yo sí fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho; merecido, igual, jajaja”, reveló Karina ante la consulta del periodista. Luego, De Brito le repreguntó: “¿Fue por venganza?”. Con total sinceridad, la popular artista respondió: “Para que entienda lo que se sentía, igual a mí no me gustó, me sentí muy culpable”.

“¿Estando en pareja o cuando la pareja ya estaba mal?”, le consultó el conductor del Cantando 2020. “Sí… no me arrepiento, pero tampoco lo volvería a hacer, y si lo hiciera no lo diría en televisión tampoco”, aseguró Karina. Ángel le volvió a preguntar: “¿Era una persona que conocía a tu pareja?”. La panelista manifestó: “Sí, nos conocemos entre todos. No voy a decir más. Es feo…”.

Cabe recordar que Karina estuvo soltera durante tres años tras su separación del Kun y recién blanqueó su relación con Nicolás en diciembre pasado cuando durante una transmisión en vivo que estaba haciendo con su hija, alguien le hizo un comentario a la joven que decía: “Tu madre se enamoró de Nico”. La cantante, en ese momento, sólo atinó a reírse. Pero, después, creyó que lo mejor era decirle la verdad a Sol, para que no terminara enterándose de la relación a través de la prensa.

Por otra parte, en Los Ángeles de la Mañana, el conductor también le preguntó a Cinthia Fernández si le había sido infiel a Matías Defederico (el padre de sus tres hijas) o con Martín Baclini (su última pareja). La bailarina lo negó, pero admitió que le hubiera encantando hacerlo. Entonces De Brito volvió a consultarle: “¿Segura, Cinthia, que no fuiste infiel a nadie?”.

“Sí, seguro, pero sí le hice creer al otro que lo había engañado”, respondió la angelita, entre risas. Y explicó por qué había decidido hacerlo: “Él me había metido los cuernos. Entonces me puse de acuerdo con otra persona (para inventar una infidelidad). Estaba odiada y tuve un cómplice…”. Tanto el conductor como sus compañeras quedaron sorprendidas por la respuesta de Fernández.