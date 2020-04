Juntos para Siempre: el tema de Los Auténticos Decadentes inspirado en la cuarentena

La banda compuso una canción que habla del amor y los cambios de hábitos a causa del aislamiento. Contaron con el aporte de muchísimos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte.

Bajo el lema «la unión hace la fuerza», Los Auténticos Decadentes presentaron Juntos para siempre, una canción realizada durante el aislamiento social y preventivo para frenar el coronavirus y motivada por la necesidad de los músicos de dar esperanza y buena energía a través del arte.

Para el videoclip, Los Auténticos Decadentes convocaron a diversas figuras del mundo del periodismo, el deporte y el espectáculo, entre otras esferas, quienes se filmaron desde sus casas cantando y actuando.

Las imágenes de ellos se entrelazaron con la de los músicos creando un video de tinte surrealista, con escenas asociadas sin ningún sentido estricto, pero unidas por las risas, las miradas a cámara, los bailes y claro, la letra de la canción, inspirada en el difícil momento que atraviesa el mundo.

«Cuando será llegará el día en que nos volvamos a abrazar, cuando será el día en que nos volvamos a encontrar, en un mismo lugar, juntos para siempre, de nuevo una vez más, juntos para siempre», cantan en la estrofa. O el inicio, inspirado en los cambios de hábitos: “Ando todo el día con la lavandina. Me lavo las manos como un cirujano. No me obsesiono pero tengo cuidado. Porque este virus es malo y traidor”.

Entre los músicos, Marciano Cantero (Los Enanitos Verdes), Adrián Barilari (Rata Blanca), Juanchi Baleirón (Los Pericos), Fidel Nadal, Martín “Mono” Fabio (Kapanga), Raúl Ruffino (Los Tipitos), Ale Kurz (El Bordo), “Bochi” (Las Pastillas del Abuelo), Javier Calamaro, Joaquín Levinton (Turf), Celeste Carballo, Juan Ingaramo, Lali Espósito. Entre los deportistas, Nahuel Guzmán, Brian Sarmiento, Martín Coggi, Felipe Contepomi (Los Pumas). Entre los actores participaron Gabriel Corrado, Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Nico Vázquez.

La periodista y conductora Alejandra Quevedo, Sergio Lapegüe, el “Ruso Verea”, Chavo Fucks, Tamara Pettinato, Juani Martínez, Martín Souto, Gabriel Schulz también formaron parte del videoclip.

Cada vez que la canción suene desde un dispositivo digital se estará contribuyendo a la Cruz Roja Argentina. Además, se pueden realizar donaciones a través de los canales oficiales de la entidad.

