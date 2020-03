«Juntaremos muertos en camiones», afirmó el Jefe de Policía de Chaco

Fernando Romero realizó una cruda advertencia si no se cumple con el aislamiento obligatorio. «Si no hacemos las detenciones y evitamos la circulación, el sistema va a colapsar», dijo.

Chaco es una de las provincias con más cantidad de casos confirmados de coronavirus en Argentina y las autoridades piden a los ciudadanos que cumplan el aislamiento, porque de lo contrario se van a «juntar los muertos en camiones».

Así lo advirtió Fernando Romero, jefe de la Policía de la provincia del Chaco, tras quejarse porque cientos de personas fueron detenidas desde el viernes dado que han violado la cuarentena general decretada por el presidente Alberto Fernández.

Vanesa Fonteina, fiscal de feria en Resistencia, explicó que este lunes había 133 personas que permanecían detenidas, dado que otras fueron liberadas porque se constató que no figuraban en el sistema solicitudes de captura por otros delitos.

En el Gran Resistencia la Policía detuvo a 276 personas, en Sáenz Peña 68, en Villa Ángela 131, Charata 107, San Martín 98 y Castelli 95.

Romero se quejó del comportamiento cívico de muchos chaqueños que violan la disposición presidencial y señaló que el Chaco «es la segunda provincia con más detenciones, después de Buenos Aires».

«Si no ajustamos, nos enfermaremos todos y comenzaremos a juntar los muertos en camiones», dijo la máxima autoridad de la seguridad en el Chaco en declaraciones al diario Norte.

El jefe policial pidió a la comunidad hacer caso al aislamiento debido a la fragilidad que puede evidenciarse posteriormente en el sistema sanitario como está sucediendo en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos.

«Si no hacemos las detenciones y evitamos la circulación, el sistema va a colapsar, y si el hospital Julio C. Perrando colapsa, la gente se descontrolará, por eso pido a los vecinos que entiendan que los controles que hacemos no es para molestar o por ser autoritarios: es una razón de emergencia», expresó.