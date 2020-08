Juana Viale apuntó durísima contra Jorge Rial: «Es una persona …»

La actriz no dudó a la hora de definir al conductor de Intrusos, a quien criticó de una manera muy profunda.

Fiel a su estilo frontal, Juana Viale habló de todo y de todos en la entrevista que le brindó a Luciana Geuna y Maru Duffard en Verdad Consecuencia por TN. Pero, sin dudas, uno de los momentos más fuertes de la nota fue cuando le llegó la hora de opinar de Jorge Rial.

Cuando le mostraron una foto del conductor de Intrusos, Juana se puso muy seria, guardó silencio unos segundos y, finalmente, dijo: “Me parece que podría ser un buen político porque dice, desdice”. Entonces, Geuna le preguntó: “¿Porque sabe mentir?” y ella respondió “por ahí, no lo conozco”.

Acto seguido, Viale explicó a fondo sus diferencias con Rial: “Es una persona muy… ¿cómo decirlo sin que sea un titular? Es una persona que a mí me hizo mucho mal, me hizo mucho daño, con intención. Entonces es una persona que no está dentro de las personas que pudiera creer o querer”.

El enfrentamiento de Juana con Jorge lleva muchísimos años, tuvo su punto más álgido cuando en Intrusos y Paparazzi (por entonces propiedad del conductor) mostraron imágenes de la actriz a los besos con Martín Lousteau estando embarazada y se acrecentó con los años.

De hecho, en 2019 Juana tuvo también duras palabras para el periodista luego de que él la criticara a ella, a su mamá Marcela Tinayre y a su hermano Nacho Viale: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Eso es leche podrida. Hace años que sucede. Es más de lo mismo”.

