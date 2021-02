Joven albañil electrocutado cuando prendió una máquina hormigonera

Un joven albañil falleció luego de recibir una des­carga eléctrica cuando ma­nipulaba una hormigonera, en una obra en la localidad de Empedrado, informaron fuentes de la Policía.

El joven fallecido fue identificado como Julián Gutiérrez de 19 años conoci­do como “Piscu”, apodo que se ganó porque era fanático de River y del crack que pasó glorioso por ese club Leo Pisculichi. En todas las fotos que subió a su perfil de sus redes sociales, salía con la “10” que usara ese fantásti­co futbolista que alegró a la afición “millonaria” en años gloriosos, en que ganó va­rios torneos.

Benítez estaba trabajando en las refacciones en una propiedad ubicada por calle San Martín y San Juan de esa localidad. A poco más de las 10 de la mañana estaba por hacer una mezcla, por lo que enchufó la máquina para hacer el cemento, que apa­rentemente estaba con al­gún desperfecto eléctrico, y como “Piscu” estaba descal­zo, como siempre cuando trabajaba, como se ve en las fotos que subieron sus amigos a las redes; recibió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente. Los que estaban en el lugar, lo auxiliaron de inmedia­to y fue trasladado rápi­damente en un vehículo particular.

Se informó que “Piscu” llegó sin vida al hospital lo­cal Dr. Jaime Mario Dávila, constatándose su deceso. Por el hecho se inició una causa caratulada de oficio como “averiguación de cau­sales de muerte”.

Fuentes consultadas se­ñalaron que es una carátu­la momentánea mientras se hacen las pericias, para deslindar responsabilidades de las personas que lo con­trataron y de sus ayudantes ya que se puede tratar de un error humano que causó la tragedia. En ese caso se realiza una imputación a los responsables, si fue un acci­dente sin otro responsable que la víctima se cierra la causa.

El médico de la Policía determinó en una prime­ra instancia que se trata de muerte por electrocución. Las autoridades judiciales habían determinado que no se haga la autopsia, y que se entregue el cuerpo a los fa­miliares para la sepultura.

El año de “Piscu” no co­menzó del todo bien, ya que a fines de enero fue deteni­do aparentemente de ma­nera injusta. La Policía local allanó su vivienda. “Dije que no voy a robar nunca porque sé cuál es su consecuencia. Le expliqué que yo de chico supe lo que es trabajar, lo que es romperse el lomo día a día pero no me creyeron. Estuve casi un día encerrado lamentando algo que nunca hice”, publicó horas después de ser liberado. Fue desli­gado de esa causa ya que la Policía detuvo al verdadero responsable en el lapso del tiempo en que estuvo dete­nido, y recuperó los elemen­tos sustraídos.

Su muerte causó gran do­lor de muchos usuarios de Facebook, quienes publica­ron fotos con él en momen­tos de alegría, lamentando su temprana muerte.

Las actuaciones sumaria­les están a cargo de la co­misaría de Empedrado por cuestiones de jurisdicción.