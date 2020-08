Joe Biden presentó a su candidata a vice de EE.UU.: Kamala Harris, la única congresista afroamericana

La actual senadora fue Fiscal de Distrito y General. ADemás es una feroz crítica de Donald Trump.

El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Joe Biden, anunció esta tarde el nombre de quien será su compañera de fórmula. Se trata de la senadora Kamala Harris, la única afroestadounidense en el Congreso y una feroz crítica al actual mandatario Donald Trump.

Así lo confirmó hace minutos el propio Biden a través de Twitter, quien posteó un mensaje con la novedad: “Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora por los desfavorecidos y una de las mejores funcionarias públicas del país, como mi compañera en las elecciones” .

Harris es senadora por el estado de California, tiene 55 años y es abogada. Previo a su incorporación al mundo de la política fue Fiscal de Distrito y luego Fiscal General.

Además de ser la única mujer afroamericana en el Congreso, Harris ha mostrado una activa participación en causas sociales como protestas contra la violencia policial y ha impulsado iniciativas que pongan freno a ese tipo de problemas en la sociedad estadounidense.