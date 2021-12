Jimena Barón repudió el maltrato hacia Joaquín, el nene pastelero: «Qué bajeza, qué tristeza»

Luego puntualizó sobre Joaquín: “Y empezamos a hablar de las críticas en las redes y me entero hoy de Joaquín, de un nene de 10 años, que encima le ofrecieron la plata tengo entendido para el tratamiento. Un nene de 10 años decide hacer un emprendimiento, vender tortas porque quiere con su sacrificio pagarse su propio tratamiento”. Indignada, continuó: “¿Quién puede criticar? ¿Cómo es que la mamá de Joaquín tiene que cerrar las redes porque está sufriendo bullying? Qué patético, qué bajeza, qué tristeza”.

“Hay mucha gente que se ríe, yo creo que ya soy una de ellas, que en su momento no me reí, he contado que me ha afectado muchísimo los comentarios, soy más grande, viví un tiempo sin redes, entendí muchas cosas…”, contó, hablando desde su propia experiencia con las redes sociales y los ataques.