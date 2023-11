Javier Milei publicó una fake news y fue desmentido por su protagonista

En el marco del desabastecimiento del combustible, Javier Milei, que viene haciendo un raid por estaciones de servicios para sacarse fotos con indignados, publicó en su cuenta de Instagram una foto dónde se ve a un playero de Shell cargándole a un de YPF, y escribió: «Una foto dice mucho más que mil palabras. VIVA LA LIBERTAD CARAJO».

Como era de esperarse esto recibió muchos likes e interacciones, eso que parecen importarle muchísimo al economista de ultraderecha según lo manifestó en una entrevista, pero una de las respuestas era del protagonista de la foto que desmintió la operación: «El playero de la Shell soy yo, Mauro Ibarra Molas. La estación está ubicada en la esquina de San Lorenzo y Castelli, en Resistencia, Chaco. Trabajé por algunos meses en los años 2016-2017 y la foto es de esa fecha, no es de ahora».

«El playero de la YPF me dijo que estaba llena su estación, y por eso cargó en la Shell. Es común para los playeros que se llene cerca del cambio de turno, por eso si queríamos cargar teníamos que hacerlo en horas de poca gente, porque no queda bien estar cargando tu propia moto y hacer esperar a los clientes. Hoy soy arquitecto egresado de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) y estoy haciendo un posgrado, gracias a la beca Enfoque, programa del Gobernador. Me hubiera sido (imposible) completar mis estudios sin becas e incentivos, desde la secundaria que pude estudiar en el colegio técnico EET N°21 Gral. M Belgrano, y tuve mi primer netbook hasta hoy que estoy haciendo un posgrado», continuó relatando.

Y concluyó: «Gracias a la educación pública y al sistema de gobierno federal y democrático que promueve la educación de todos. Gracias a mis padres y a su apoyo. Si no tenía ayudas, hoy probablemente seguiría cargando nafta. Solo hay libertad cuando hay igualdad de oportunidades. ¡Viva la democracia!».

No dejaron de aparecer dudas sobre la historia Mauro, por lo que se compartieron otras fotos del joven y la imagen utilizada por Javier Milei había sido publicada por el joven en 2019 en su cuenta de Facebook.