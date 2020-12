IOSCOR rechazó reintegro de $1000 a niño discapacitado tras 3 años de trámites

Se trata de un chico con una enfermedad autoinmune detectada en 2017. El tratamiento lo tuvo que hacer en Buenos Aires y en ese entonces la consulta era de mil pesos. Su padre inició el trámite en esa época y tres años después le informaron que la obra social de la provincia no reintegrará el costo de esas consultas. Puntualmente de la primera que tenía el importe mencionado y que el hombre presentó en el IOSCOR sede Goya.

La historia es de un afiliado goyano que documentó toda la peripecia burocrática en una nota dirigida a Corrienteshoy.com.

El niño tenía 8 años cuando le detectaron una neuritis óptica desmielinizante del nervio óptico (ojo izquierdo).

“Lo llevé al Juan Pablo –Hospital Pediátrico de Corrientes- pero allí no había neurólogo, la misma trabajaba en el Hospital Gutiérrez en Buenos Aires y venía una vez por semana (a Corrientes), por tanto, se comunicó por internet. Lo atendieron y se hizo un seguimiento, pero mi hijo tuvo una pérdida definitiva del campo visual del 50%. Me dijeron que lo llevara a Buenos Aires, me recomendaron una neuroftalmologa; como pude fui y aun sin turno me atendió y en ese momento la consulta era de $1000, hoy vale $7000”, relata Ramón Cavaliri, padre del chico. CorrientesHoy