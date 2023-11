Intentaron estafar a una periodista de Corrientes

Luego dijo: “Le consulté a esta persona cuándo podía visitar el departamento y me contestó que me enviaría un código para gestionar el turno y que otra persona me acompañaría en la visita, cuando me envió el código me apareció en la pantalla del celular un numero y me pedía que verifique el WhatsApp y ahí entre en alerta”.

“Durante los próximos minutos comencé a hablarle y a hacerle perder el tiempo que un momento este hombre me dijo “dejá de boludearme pendeja” y me cortó”, remarcó Felicitas.

Preocupada por la cantidad de personas que habían dejado en el perfil de redes sociales de esta inmobiliaria el número de teléfono, la trabajadora de prensa instó a los inquilinos que están buscando un lugar donde vivir que estén atentos a los inescrupulosos, quienes intentan abusarse de la desesperación de la gente por la búsqueda de un hogar.