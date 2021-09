Insólito: se contagió con la variante Delta, fue a un control y lo multaron por 200 mil pesos por violar el aislamiento

«Bajé de la ambulancia y me hicieron esperar afuera. Ahí me labraron el acta», contó Javier que se infectó por ser familiar del caso cero.

Un joven de Córdoba que contrajo la variante Delta del coronavirus fue multado por 200 mil pesos mientras esperaba que lo atendieran en el Hospital Rawson. El policía que le labró el acta consideró que había violado el aislamiento.

Javier es familiar del paciente cero de la cepa surgida en India, y el 6 de agosto fue con su hermana al centro de salud para realizarse un control de rutina. Desde ese día, la mujer quedó internada y finalmente murió el lunes luego de dos semanas de pelear contra la enfermedad.

Por su parte, el joven pasó la primera parte del aislamiento en su domicilio y luego fue trasladado a un hotel por disposición del Ministerio de Salud provincial para evitar que se propagara el virus y hacer un seguimiento de se evolución.

“El 13 me llevaron por última vez. Iba a un control solamente. Me hicieron esperar afuera del hospital y ahí me hicieron subir nuevamente a la ambulancia, pero me hicieron una multa”, relató Javier en diálogo con ElDoce TV.

El día anterior, el joven se había realizado un PCR que dio negativo, pero igual lo llevaron al Rawson para un chequeo. Allí la recepcionista le tomó los datos y lo hizo esperar afuera, y en ese momento un policía le aplicó una multa por violar el aislamiento.

“En ningún momento habló conmigo ni nada. Yo creo que fue porque bajé de la ambulancia con todo el protocolo y supuso que tenía Covid”, acotó Javier.

Luego de eso, se enteró por mail que tenía una multa de 200 mil pesos, 60 mil con pago voluntario. El acta está fechada el 13 de agosto a las 16.10, momento en la que se encontraba esperando en el hospital.