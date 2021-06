Insólito | Corrientes: Un padre fue a hacer una denuncia por abuso y un policía le preguntó «¿cómo estaba vestida su hija?»

Fue cerca de las 18:30 cuando una adolescente llamó llorando a su padre por teléfono para contarle lo que sucedió: “Un vecino la invitó a conocer algo lindo en la oscuridad y le tocó un pecho”. El hecho sucedió en el barrio Laguna Seca, por calle Pitágoras y Manuel Sussini, de esta ciudad capital. El progenitor fue a denunciar el caso, pero sólo recibió “burlas” de parte del uniformado que lo recibió.

Oscar dijo a diario época, que su hija – una jovencita de 15 años – fue abusada por su vecino, quien se muestra discapacitado, “camina con un bastón”, por lo que los que habitan cerca de su domicilio le tienen “lástima”.

«Tocó a mi hija y yo me sentí violado por la burocracia que hay. Seguimos esperando que la Policía actúe”, comenzó su diálogo con periodistas de este medio. “Sentí burla por parte de los efectivos que me recibieron, porque lo primero que me preguntaron cuando fui a hacer la denuncia es ¿cómo estaba vestida su hija?, y les respondí que sea como fuera que estaba vestida, eso no le da derecho a nadie a tocarla”, expresó.

«Somos un país rico, pero pobre de pensamiento. Y al que es pudiente de dinero la Ley lo favorece. Como soy un fletero, no me ayudan”, dijo con su voz entrecortada por la impotencia ante la situación vivida.

Oscar relató que todas las mañanas sale de su domicilio con su flete para terminar la jornada con un poco de dinero; “lo que gano, lo divido entre el alquiler, la comida y cargar gasoil. Mi hija quiso ayudarme, me preguntó si podía vender galletitas y la autoricé. Ese fue el peor error que cometí, porque abusaron de ella, de su inocencia y honestidad”, agregó.

El abuso

«Es un monstruo. La tomó del brazo y le dijo ‘te voy a mostrar algo más lindo en la oscuridad‘. Y cuando quiso zafar del hombre, le tocó un pecho”, relató Oscar con mucho dolor.

«No sé cómo llegamos hasta la Policía para hacer la denuncia, quedé shockeado”, señaló.

«En ese lugar (Dirección de Delitos Sexuales), cerca de las 20:30 nos atendió una mujer policía; le contamos lo que sucedió y nos dijo “ah, le tocó, no es grave”, entonces le pregunté si esperaba que el hombre viole o mate a una criatura para recibir la denuncia”. Tocaron a mi hija pero a mí me violaron hasta en mis derechos. Mi señora tuvo que identificarse como abogada para que recién nos tomen la denuncia, una lástima. No sé a quién recurrir”, dijo Oscar.

El depravado

El hombre denunciado por abuso sexual simple, es conocido en la zona con el nombre Carlos. Tiene aproximadamente 60 años y vive con un hijo que, según algunos vecinos, tiene las mismas “aberrantes mañas” que su padre.

Versiones recibidas sobre el caso, indicaron que personas que habitan cerca del domicilio del hombre no lo denuncian por “lástima” por su aparente discapacidad, y que es común que invite a chicos a su casa o toque de manera inapropiada a alguno simulando caerse o cuando pide que le pasen su bastón. “Si uno pasa por Pitágoras y pregunta por “el viejo del bastón”, todos saben de quién se trata”, aseguró una vecina que pidió preservar su nombre.

Oscar y su familia esperan que la Justicia intervenga de inmediato. “No sé qué pasará, porque la Policía aún no llegó. La justicia es para pocos y la gente laburante y honesta parece no tener derechos”, se lamentó.

Desde Delitos Sexuales se comunicaron con Oscar para decirle que deberá esperar la declaración de un testigo para poder “actuar”.

«El hombre ahora está sentado en la vereda tomando mate y mi hija encerrada por miedo. ¿Así estaremos hasta el lunes?”, se preguntó indignado.