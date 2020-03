Informe oficial: Corrientes acumula 16 casos positivos de Covid-19

Con tres casos nuevos, Corrientes acumula 16 positivos, no obstante desde el área epidemiológica, se reitera que no hay circulación, todavía, del virus en la población. Dado que por ejemplo los tres casos nuevos, provienen uno de viaje al exterior, dos con prestación laboral y estudiantil en la provincia vecina del Chaco, los otros siete casos anteriores tienen relación laboral en la salud de aquella provincia y se relacionaban entre sí, hay dos que directamente no residen en Corrientes, a la vez que los cuatro primeros tenían antecedentes de viaje al exterior y tenían estrecha relación entre los mismos, todos se encuentran en buen estado clínico. Los internados catalogados como casos sospechosos fueron dado de alta, hay 1181 personas en aislamiento preventivo. De las áreas más importantes de la Salud Púbica, se insiste en la necesidad de cumplir estrictamente la cuarentena, que ahora extendió el Gobierno Nacional y a la que la Provincia adhirió, dado que más allá de los casos que se registran, por sus orígenes, es muy claro que no hay circulación entre los habitantes locales, es así que se demanda paciencia, prudencia y sobre todo evitar las concentraciones, fundamentalmente en los Cajeros bancarios, dado que día a día el Gobierno va incorporando servicios para resolver las problemática de cada sector, para que pueda acceder a sus recursos.

Coronavirus-COVID-19

Hay 16 casos positivos. Los tres casos nuevos corresponden a un importado, un personal de la salud del Chaco y un estudiante de esa provincia, se encuentran aislados y en buen estado clínico.

Están en aislamiento preventivo 1181 personas.

Las altas acumuladas son 291.

Se registran a la fecha 142 muestras negativas y se encuentran pendientes en el Instituto Malbrán, los resultados de 91 exámenes de laboratorio.