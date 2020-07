Incumplimiento de una obra social impide intervenir a mellizos con parálisis cerebral

«Ya no puedo hacer más nada», fueron las primeras palabras de una madre desesperada en un pedido de ayuda. «Tengo mellizos de 2 años con PC (Parálisis Cerebral) ellos debían haber recibido aplicación de botox en el mes de marzo por la pandemia no se le hicieron», comentó Soledad González.

«Su traumatólogo pidió que se lo hagan lo antes posible. Pero la obra social me tira fecha para octubre recién, mis hijos no pueden esperar más y se trata de algo exclusivamente administrativo de la obra social», alegó la madre en La Dos.

«El botox es parte de su tratamiento para poder caminar. Ya mando carta documento a la obra social», detalló la madre que necesitaba hasta ese entonces 32 mil pesos para la operación.

«La super Intendencia de salud delegación corrientes no responde. La verdad no hay más que hacer. Tengo esperanza que si lo hago público me pueden adelantar la fecha. Ya que se trata de algo urgente», comentó la mujer.

«Hubo gente que puso 500 pesos y otros 5000, otros 1000. La verdad es que en poco tiempo recaudamos 20 mil pesos en 15 minutos». expresó el conductor del programa radial, Rafael Costa.

«En estos momentos llegamos a los 22 mil. Agradecemos la solidaridad de los oyentes de La Dos», indicó.

NÙMERO DE CONTACTO PARA DONACIONES 3794 559962 (Rafael Costa)

¿Qué es la parálisis cerebral infantil?

La parálisis cerebral infantil (PCI) es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Es la discapacidad motora más frecuente en la niñez. Cerebral significa que tiene relación con el cerebro. Parálisis (palsy, en inglés) significa debilidad o problemas con el uso de los músculos. La parálisis cerebral infantil (también abreviada parálisis cerebral) es causada por el desarrollo anormal del cerebro o por daño al cerebro en desarrollo que afecta la capacidad de la persona para controlar los músculos.

Los síntomas varían de una persona a otra. Puede que las personas con esta afección necesiten usar un equipo especial para poder caminar o que no puedan caminar para nada y necesiten cuidados de por vida. Las que tienen un caso leve, en cambio, podrían caminar con dificultad, pero no necesitar ningún tipo de ayuda especial. La parálisis cerebral no empeora con el tiempo, pero los síntomas exactos pueden ir cambiando a lo largo de la vida de la persona.

Todas las personas con parálisis cerebral tienen problemas con el movimiento y la postura. Muchas también tienen afecciones relacionadas como discapacidad intelectual; convulsiones; problemas de la vista, el oído o el habla; cambios en la columna vertebral (como escoliosis) o problemas en las articulaciones (como contracturas).