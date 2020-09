Incertidumbre en Goya: Una de las infectadas desconoce el nexo de contagio

Una de las mujeres que le dio positivo el hisopado manifestó su angustia, y afirmo no saber el nexo epidemiológico de su contagio. Este caso desconcierta a especialistas del hospital, ya que se debe encontrar rápidamente el origen del virus. Además la mujer conto que tuvo que rogar para que le hagan un hisopado que finalmente dio positivo.

A continuación el relato en primera persona

Bueno como todos ya sabes me dio positivo el covid-19 en que voy a informar a todas las personas que quiero informe ya hoy a las 12:00 mediodía me dio ayer me hice el hisopado porque me empecé a sentir muy mal el miércoles a la noche me descompuse y ayer jueves, le pedí a mi médico que me haga el hisopado , le rogué prácticamente me hizo dónde salió positivo y automáticamente.

Se avisó a todas las personas relacionadas a mí, no se sabe dónde me vino porque si yo supiera de donde vino obviamente no estaría enferma por eso yo no me quiero quedar callada y por eso quiero avisar a todos para que prevengan para que se cuiden para que tomen conciencia para que para que entiendan que esto le puede pasar a cualquiera para que sepan que así como yo no sabía que alguien estaba con covid y estuvo conmigo y yo me contagie y fue lo último que hubiese querido porque cuide desde el primer momento a toda la gente que está alrededor mío y la gente que me conoce sabe sobre todo porque mis padres es mentira que mi familia tiene covid, se hisoparon y mis amigos están todos hisopados esperando resultados