Incendios: en Nación aseguran que desde Provincia rechazaron ayuda

El Ministerio del Interior, respecto a que desde Corrientes no se había solicitado respaldo operativo para combatir los focos ígneos que azotan el territorio provincial. Ayer, fue el Viceministro de Ambiente quien apuntó contra Producción y Defensa Civil. «Se ofreció ayuda y dijeron que no la necesitaban», aseguró. El funcionario nacional, además, dejó en claro: «Si quieren un avión estacionado para sacarse una foto como fetichistas, eso no va a pasar». Y advirtió un rol de victimización para politizar la coyuntura.

Desde el propio Ministerio del Interior que dirige el influyente Eduardo «Wado» de Pedro, aseguraron días atrás que se había puesto a disposición de la Provincia un avión hidrante para combatir las llamas que vienen arrasando más de 100 mil hectáreas en el territorio correntino. Fue luego de que se conocieran algunas quejas de los radicales, desde donde se instaló una hipótesis en cuanto a una supuesta falta de colaboración entre administraciones, relacionadas con la pertenencia política de la jurisdicción.

Esta situación sumó ayer un nuevo capítulo, después de que se conociera otro reclamo provincial. Y esta vez, fue el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, quien tomó la palabra. «Yo personalmente, el pasado domingo, lo llamé en plena siesta correntina al Ministro de Producción y le pregunté si necesitaba algo y me dijo que no», espetó.

El funcionario nacional no dudó en atribuir esta tesitura a una maniobra estratégica, con el fin de dejar al Gobierno central mal parado ante la ciudadanía afectada por los incendios. Detalló que consultó a Claudio Anselmo «sobre el director de Defensa Civil, si recibió una solicitud de ayuda. Y me dijo que sí. Le pregunté si necesitaba algo y me dijo que no».

Federovisky dejó en claro que cada uno de los distritos provinciales debe pedir ayuda a través de protocolos e incluso, desde el Ministerio que integra, se consulta a las provincias sobre los insumos y logística que necesitan para combatir el fuego, producto de la intensa sequía en todo el país.

«Hemos acudido a los pedidos de las provincias que deben hacerlo a través de un protocolo para la ayuda y colaboración: si necesitan aviones, brigadistas. Y como dije, personalmente por teléfono le pregunté al Ministro de Producción qué necesitaba y me dijo que no necesitaban nada», insistió.

Sobre críticas del titular de Defensa Civil en la Provincia, Eulogio Márquez, quien dijo que había negativa desde la nacional a enviar ayuda a Corrientes, el Viceministro nacional aseveró: «Miente descaradamente. A ese organismo se envió una nota diciendo si necesitaban asistencia y nunca respondieron».

POLITIQUERÍA

Federovisky señaló que las autoridades provinciales «de Juntos por el Cambio, quieren hacer política con todo esto. Como Corrientes es una provincia opositora, quieren decir que el Gobierno nacional no les da cosas o no los atiende, eso es una pavada porque no es así».

De esta manera, aprovechó para dejar en claro que Provincia deberá cumplimentar los pasos formales establecidos para recibir la ayuda. Y advirtió: «Si quieren un avión estacionado en Corrientes para sacarse una foto como fetichistas, eso no va a pasar. Los aviones tienen que trabajar constantemente en la lucha contra el fuego».

Por último, el Viceministro reiteró: «No hay ninguna solicitud de la Provincia de Corrientes al respecto. No hubo pedidos».