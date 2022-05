Horacio Rodríguez Larreta adelantó que aplicará una reforma laboral y previsional si llega a la presidencia

Para ello, indicó el Jefe de Gobierno porteño este lunes,, expresó. Por lo tanto, en esa línea, Horacio Rodríguez Larreta habló de “replantear” tanto la legislación laboral como la previsional en Argentina, si fuera Presidente., sostuvo.

Por otra parte, hizo referencia al sistema impositivo argentino, al que cuestionó por los altos costos que genera para quien ofrece trabajo. “Tomar un trabajador cuesta una fortuna”, por eso se necesita un sistema de impuestos que “promueva el empleo”, expresó.

Aunque Larreta es bastante reticente en sus afirmaciones sobre si competirá o no en 2023 por la presidencia, en sus declaraciones empieza a empaparse de la dinámica electoral, a tan solo un año de los comicios. “El kirchnerismo concentró mucho poder en el Gobierno nacional para tenernos agarrados a todos, hay gobernadores que parecen más delegados del gobierno nacional que una provincia autónoma”, consideró el alcalde porteño.

En tanto, afirmó que YPF “debería funcionar como empresa privada” y aclaró: “Puede ser de capitales del Estado, obviamente. Pero tiene que funcionar como empresa privada, es de la única manera que se consiguen inversiones e YPF requiere una inversión enorme porque tiene un rol rector en la política energética, debe tener la mayor eficiencia posible”, indicó.

Por último habló de las retenciones, otro de los temas sensibles para el Gobierno, en el marco de la discusión por el ingreso de divisas y el desacople de los precios internos respecto del mercado internacional y la inflación. “ No hay que aumentar las retenciones. Me preocupa que el Gobierno tenga esa iniciativa, pero para eso tenemos división de poderes. Es importante la unidad de Juntos por el Cambio: no se aumentan impuestos gracias a esa unidad, no pudieron sacar leyes sobre las instituciones gracias a esa unidad”, concluyó.