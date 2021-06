Horacio Cabak se casa con Verónica Soldato

El panelista le habría pedido casamiento a su ex pareja tras el escándalo que afrontaron por supuestas infidelidades.

Después de haberse separado por supuestas infidelidades, Horacio Cabak le habría pedido matrimonio a Verónica Soldato. La pareja se habían separado luego de que ella descubriera polémicos mensajes en el celular de él que daban cuenta de varias relaciones paralelas.

“Quien se casa con su mujer, hace rato que están, es Horacio Cabak”, anunció Ángel de Brito en “Los ángeles de la mañana”.

“No te lo puedo creer. Esto te lo confirmó ella”, lanzó Mariana Brey como un comentario irónico luego de que fuera Soldato la que había difundido la información de las supuestas infidelidades.

“Esta vez no fue ella. No me mandó un video. No sé si vamos a poder cubrir el casamiento. Yo les deseo lo mejor”, informó De Brito.

Pía Shaw, por su parte, apenas emitió un comentario: “No lo esperaba. Muchas veces le pregunté el año pasado a él si tenía ganas de casarse. Ella sí tenía muchas ganas de casarse”.