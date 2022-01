Habló el embajador en Beijing: “Depender de China en las negociaciones con el FMI no sería bueno”

Sabino Vaca Narvaja consideró que se debe cerrar el acuerdo con el Fondo “de la mejor manera”, pero que no ve al gigante asiático “peleándose a ese nivel con Estados Unidos” para rescatar a la Argentina.

El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, define los detalles de la visita del presidente Alberto Fernández a Beijing y su encuentro con Xi Jinping, mientras se baraja la posibilidad de un pedido de apoyo por parte de la Argentina para las negociaciones con el FMI.

“Puede ayudar, pero de ahí a depender de China y pedir que nos dupliquen el swap, no sería bueno”, dijo al respecto el diplomático.

En el mismo sentido, sostuvo que el país debe “tener esta mirada autónoma” y que le gusta más “la idea de negociar con China también desde la región”. “No basaría una estrategia unidireccionalmente con ningún país en ese sentido, ni para que te rescaten de un lado ni de otro. Yo soy de la idea de que nosotros tenemos que cerrar con el Fondo, pero de la mejor manera”, agregó en una entrevista con elDiarioAr.

China como respaldo en las negociaciones con el FMI

La Argentina busca avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la idea del titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, es sentarse a negociar con el mayor respaldo tanto interno como externo.

En cada foro internacional del que participó, el Gobierno argentino planteó el tema del préstamo de ese organismo multilateral de crédito a la Argentina y pidió el acompañamiento en la revisión de las sobretasas.

Dichos de empresarios cercanos al Gobierno sobre la posibilidad de pedir el rescate de China para el pago al FMI tomaron fuerza tras confirmarse la visita de Fernández a Xi Jinping. “China siempre ha apoyado nuestra posición. En las reuniones que yo tuve y en los diálogos que ha tenido el ministro Guzmán, siempre ha apoyado la negociación con el Fondo”, dijo Vaca Narvaja.

Sin embargo, el embajador argentino descartó esa posibilidad. “A nadie le sirve que eso se dilate y está todo el Gobierno trabajando para resolverlo de la manera mejor posible para la sociedad argentina. Entonces, la verdad es que no veo esa cuestión de que China te resolvería… Primero porque no veo a China peleándose a ese nivel con Estados Unidos y es parte del FMI. Es raro ese planteo. Creo que te puede ayudar, pero de ahí a depender de China y pedir que nos dupliquen el swap, eso para mí no sería bueno”, opinó.

En cuanto al costo que tendría para la Argentina no acordar con el Fondo, Vaca Narvaja dijo que espera “que no se desestabilice”. “Creo que no se va a desestabilizar porque vamos a tener esta ayuda de países que también tienen peso, que van a estar presentes y estuvieron presentes cuando más lo necesitamos. Yo creo que la política va a reaccionar”.

La visita de Alberto Fernández a China y una lista de proyectos bilaterales

El Presidente pisará tierra en Beijing el 4 de febrero. “La visita va a coincidir con los 50 años de relaciones, pero también con la decisión de Argentina de firmar la Ruta de la Seda. Además, Alberto llega como presidente de la CELAC, que también es muy importante para China”, detalló el embajador.

Además, ambos mandatarios anunciarían proyectos de infraestructura conjuntos, la compra de dos reactores del INVAP y acuerdos comerciales bilaterales y la apertura del consulado en Chengdu, en el corazón de la zona oeste, hacia donde China está llevando su desarrollo. Entre ellos, además de las represas, el parque fotovoltaico Caucharí; ferrocarriles (Belgrano Cargas, Roca, San Martín carga y de pasajeros); líneas de transmisión, gasoductos, entre otros.

Confirmó también que antes de fin de mes, el canciller Santiago Cafiero “se va a reunir virtualmente con el presidente de la Comisión Nacional de Reforma y va a firmar el listado de proyectos que conformarían el nuevo plan quinquenal integrado: líneas ferroviarias, ampliación de parque de todo lo que es energía renovable, la cuarta planta nuclear y las represas, un proyecto que tendría que estar finalizado, pero por demoras en la gestión anterior no se culminó”.

La idea es que sean proyectos asociados con empresas locales, que reciban transferencia de tecnología y no que la infraestructura la desarrollen empresas chinas, como hasta ahora.

Anticipó también que van a dar “buenas noticias” en cuanto al swap. “Eso se lo dejo a Miguel Pesce, pero vamos a tener buenas noticias al respecto. Solo quiero rescatar algo que se logró y que fue muy importante: que se le permitió a Argentina empezar a pagar en yuanes las vacunas. Las últimas 20 millones de dosis de Sinopharm fueron con un descuento muy importante y eso fue también producto de un trabajo muy fuerte que después del swap empezó a hacer Pesce y nosotros lo ayudamos con el Banco Popular de China”, indicó.