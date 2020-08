Hablaron invitados a la fiesta electrónica en Corrientes: «Hay gente que fue y anda por la calle como si nada»

Dos jóvenes que asistieron a la fiesta clandestina en una quinta en la zona de Laguna Soto hablaron en exclusiva con La Dos. Descartaron las versiones sobre gente que habría asistido desde Chaco cruzando el río Paraná, admitieron su responsabilidad y aseguraron que esperaban una «juntada» de no más de 20 personas que después se «desmadró». Contaron también que el dueño de la quinta pidió plata a la gente e intentó sobornar a la Policía.

Este martes comienza la ronda de indagatorias a las personas que asistieron a la fiesta clandestina realizada en una quinta en Santa Ana el sábado 1 de agosto. Luego del inicio de las testimoniales con vecinos de la zona, que comparecieron ante la fiscal Andrea González para testificar sobre la escandalosa reunión que involucró a más de 300 personas y más de 100 vehículos, la situación tomó ribetes muy complejos, con diversas versiones que iban desde un número sideral de personas hasta la concurrencia de ciudadanos chaqueños.

La Dos charló en exclusiva con dos asistentes al evento, que dieron detalles desde el anonimato a la espera de su turno para declarar. Contaron que cuando la Policía bajó al lugar el dueño de la quinta empezó a pedir plata para intentar coimearlos. «Es conocido y está en la movida electrónica. Ese día terminé de laburar, fui tarde, cerca de la 1 de la mañana y la gente ya estaba ahí. A la media hora cayó la Policía», contó una de las jóvenes entrevistadas.

«No me di cuenta de la cantidad de gente que había hasta que prendieron las luces y se iluminó el campo», detalló y agregó que «hubo gente que se fue caminando y hasta corriendo por el monte yhoy no está haciendo la cuarentenaobligatoria porque la Policía no los pudo identificar. Otras personas dieron mal sus números o atendían la llamada del Ministerio de Seguridad y les cortaban».

El segundo entrevistado, un muchacho que también acordó reservar su identidad, también aseguró que «muchas gente fue a la fiesta y hoy hace su vida tranquila por la calle, encima publican cosas en redes sociales como si nada».

«Sé que estuvimos mal. Nunca me imaginé que habría tanta gente«, admitió la chica que charló en reserva con La Dos. «Yo estoy imputada y me hago cargo porque fue mi responsabilidad, por eso colaboré desde el primer día. Di mi número a la Polícia esa noche, me llamaron y me citaron a declarar el martes vía Zoom. En cambio, un amigo que fue conmigo le cortó el teléfono al Ministerio. Después llegaron a su casa y encima no estaba», relató.

Ambos coincidieron en que no se dimensionaba la magnitud del evento hasta que se encendieron las luces. «Había mucha gente y de todo tipo, cheta (SIC), de la política, jóvenes y viejos, de todas las edades. Muchos de esos hoy no están encerrados», lamentaron.

También descartaron la posibilidad de que haya habido gente que cruzó desde Resistencia para asistir. «Es gente de la movida, son de Chaco pero hace mucho están acá. Se habló de un DJ de Resistencia pero en realidad es de Posadas», detallaron.

«No tengo idea cómo se desmadró esto. En principio era una juntada de pocas personas, era la intención desde un comienzo, no que iba a explotar de esa manera con más de 100 autos», expresó el joven consultado.