Hablan de un nuevo gasoducto hacia Brasil

No se aclaró si es el mismo que pasa por Uruguayana hacia Porto Alegre o de uno nuevo. Recuerdan la vigencia de una norma que establece que no se puede exportar gas sin antes abastecer el mercado interno.

Un anuncio realizado, ayer, por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Guillermo Nielsen, en el sentido de la construcción de un nuevo gasoducto hacia el Brasil, volvió a reactivar el análisis de la necesidad de un abastecimiento del gas natural para Corrientes y la región Noreste.

Actualmente, existe un gasoducto que llega hasta la localidad fronteriza de Uruguayana, a fin de abastecer una central termoeléctrica.

Para poder conectar con la red brasilera haría falta extenderlo hasta Porto Alegre, es decir, unos 650 kilómetros. El especialista correntino en temas energéticos, José Sesma, si bien, aclaró que no había podido informarse puntualmente de las declaraciones de Guillermo Nielsen, trazó un cuadro de la situación actual.

Puesto al tanto de los dichos de Nielsen por este medio, dijo que «seguramente, Nielsen está tratando de reactivar el gasoducto del Mercosur que iba a llegar hasta Porto Alegre. El gasoducto ya está hecho. Ya llega hasta Uruguayana».

Aclaró que, para Corrientes «no impacta nada» un nuevo gasoducto hacia el Brasil. Consideró que esa idea del titular de YPF «lo único que haría es reactivar la transportadora del gas del Mercosur, que va hasta Porto Alegre y después llega a San Pablo, baja hasta la cuenca del Norte y de ahí, va a Loma de la Lata. Son 5.500 kilómetros».

«En la geografía de Corrientes no va a impactar nada», reiteró, porque «ese gasoducto ya está. Por eso, yo siempre hablo que Corrientes ya tiene un gasoducto a las puertas de Paso de los Libres, de 24 pulgadas, que puede transportar 15 millones de metros cúbicos diarios, puede alimentar a toda la región NEA e inclusive puede ponerse, a final de línea, centrales de ciclo combinado de más de 600 megas».

CONSUMO ESTIMADO

Estimó que «el consumo que tendría que estar en la actualidad de todo el NEA sería de 3 millones de metros cúbicos diarios, o 3 millones y medio como máximo, con todo instalado. Así que a ese gasoducto le sobra paño».

El ingeniero Sesma no dejó de advertir, por último, que «se estaría infringiendo la Ley 24.076, que dice en su artículo 3 que no se puede exportar gas si no están satisfechas las necesidades básicas de consumo interno. Y es sabido que el NEA no tiene gasoducto. No se debería exportar gas sin antes no tener cubiertas las necesidades básicas del país. Por ahora, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa no tienen gas natural».

Medios nacionales informaron ayer que, en su paso por el foro económico de Davos, Guillermo Nielsen anunció que YPF podría construir un gasoducto a Brasil para aumentar las exportaciones al país vecino y así poder pagar la deuda externa.

«Un gasoducto para conectar la red de gasoductos argentinos con el sur de Brasil podría ser un mercado muy interesante para nosotros y que ayudaría a Argentina a hacer frente a una deuda que es la más grande de los últimos 30 años. Hay que poder crecer para pagar la deuda y esto supone un desafío para Argentina», afirmó.

La propuesta tuvo el visto bueno del ministro de Economía brasilero, quien le respondió: «Vamos a intentar conectarnos con Vaca Muerta». El ortodoxo Paulo Guedes viene insistiendo de hace meses con la construcción de un ducto que le permita ampliar la oferta del fluido y así bajar los costos de la energía. De hecho, la idea de Guedes es utilizar los gasoductos argentinos no sólo para aumentar la importación de gas local sino también de Bolivia.