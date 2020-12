Habilitan transporte de larga distancia pero con restricciones

Un Decreto provincial del pasado 23 de diciembre permite a 10 meses de iniciada la pandemia, la circulación de colectivos que realicen viajes de larga distancia desde Corrientes al resto del país.

Se trata de los servicios que conectarán Corrientes y sus ciudades del interior con otros puntos del país, pero la medida es altamente restrictiva y hasta el momento no se registraron empresas que soliciten el permiso para circular.

Cada jurisdicción municipal deberá autorizar esas circulaciones.

Pero las empresas de colectivos solamente podrán subir pasajeros en el lugar de origen y bajarlos en el destino.

Es decir, no podrán subir o bajar pasaje en otros puntos que no sean origen y destino. Por ejemplo: un micro que salga de Corrientes Capital cuyo destino sea Retiro (Buenos Aires), en todo el trayecto no podrá parar a subir o bajar personas.

Las unidades deberán circular hasta el 80% de su capacidad.

Corrientes junto a Formosa son las únicas provincias que hasta ahora no habilitaban viajes de larga distancia.

La provincia lindante con Paraguay aún no lo hace.

NOTA RELACIONADA:

El director de Transporte, Armando Pérez Moiragh dio detalles de los diferentes servicio de colectivos y combis que están habilitados para circular por la provincia de Corrientes.

Luego de varios meses sin actividad sobre el territorio provincial, se habilitaron deferentes servicios de trasporte departamental tanto en colectivos como en combis, así lo confirmó a Sudamericana el director de Transporte, Armando Pérez Moiragh

Servicio de colectivos

Mburucuta- Corrientes

San Miguel- Caa Catí- Corrientes

Corrientes- Ituzaingó- Virazoro- Santo Tomé

Goya- Santa Lucía- Corrientes

Concepción- Santa Rosa- Corrientes

Servicio de combis:

Paso de la Patria – Corrientes

Ituzaingó – Corrientes

Santa Rosa-Corrientes

Goya- Corrientes

Al ser consultado sobre la situación de San Luis del Palmar el funcionario respondió “tengo entendido que están dadas las condiciones para que el municipio mande la autorización para que se pueda reiniciar el servicio”

En cuanto a los departamentos de Itatí y San Cosme afirmó “hasta el día de hoy no tenemos ninguna solicitud por esas localidades”.

En tanto que aclaró sobre el servicio de Santa Ana y dijo “esta autorizado pero no está funcionado, esto depende de la situación sanitaria que establezca el intendente. Las autorizaciones son las solicitudes de los intendentes de origen y destino de cada viaje”.

Fuente: CorrientesHoy