Gustavo Valdés: «Ningún funcionario va a cobrar más de $50.000»

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció en conferencia de prensa las medidas económicas que decidió el Poder Ejecutivo ante la pandemia, coronavirus, durante el mes de abril y los fondos estarán dispuestos para la Salud Pública y las fuerzas de Seguridad. Además, remarcó que en la historia «siempre los correntinos defendimos nuestro pueblo con coraje» y que «hoy una guerra es distinta, invisible y nos toca permenecer en nuestras casas».

«La única forma que podemos ganar esta guerra es permaneciendo en nuestras casas, es la conducta que debemos mantener, agradecemos a todos los que están en sus domiclios», remarcó en el inicio de la conferencia el máximo mandatario y también agradeció a los agentes de salud: «Agradezco infinitamente lo que hacen porque arriesgan su vida por todos«.

Ningún funcionario del poder ejecutivo va a cobrar más de $50.000 en este mes

«Nos vamos a sumar al esfuerzo de todos, la decisión es desde el Poder Ejecutivo, ministros, secretarios y subsecretarios, ningún funcionario del Poder Ejecutivo va a cobrar más de $50.000 en este mes y los fondos se destinarán al sistema de Salud Pública y de Seguridad«, afirmó el gobernador. «Durante los primeros 15 días, tenemos 19 casos de coronavirus en Corrientes y nos hemos sumado a la decisión de gobierno nacional de prolongar la cuarentena obligatoria y permaneceremos con las mismas medidas como hasta hoy», recordó Valdés.

Trabajo coordinado

«El Gobierno Nacional está haciendo un gran esfuerzo para que todas las provincias argentinas, de acuerdo a sus necesidades, obtengan los respiradores e insumos necesarios», remarcó Gustavo Valdés y reiteró: «Todo el tiempo que permenecemos en nuestras casas, es tiempo que estamos ganando para finalizar las obras del hospital de Campaña en el Hospital Escuela».

Medidas económicas

«Las medidas económias para las pequeñas y medianas empresas se anunciarán mañana», destacó el funcionario y agregó que «en 15 días también se anunciarán medidas para la producción». «Es el aporte que hacemos para y por los correntinos, nadie se salva solo y el aislamiento debe ser un momento de reflexión», remarcó Valdés y señaló que «el pueblo argentino está realizando un gran esfuerzo para superar la situación«.

Marcelo Rivas Piasentini, ministro de Hacienda, en diálogo exclusivo con La Dos había anticipado: “Preparamos líneas de créditos a través del BanCo y alguna flexibilización fiscal”. Además, el ministro había recordado los motivos de las medidas económicas: “Las pymes correntinas están golpeadas como en todo el país. Por eso, desde el estado provincial estamos damos señales concretas por directivas del gobernador Valdés”.

Solidaridad con el pueblo chaqueño

«Le mando un gran abrazo al pueblo chaqueño, no puede ser que instituciones privadas nos marquen nuestra amistad histórica al igual que con la provincia de Misiones, las medidas son para proteger al pueblo de Corrientes, el sistema de salud completo está a disposición del pueblo de la provincia de Chaco, si la estructura que armamos no necesita Corrientes lo vamos a aportar a Chaco», enfatizó el gobernador y enfatizó: «Son situaciones que nos tienen que unir con las provincias del Norte, no hay lugar para mezquinos».

Responsabilidad

«No hay que estar acusándonos, no es delito tener enfermedad,no vamos a tolerar conductas irresposanbles que no cumplan la cuarentena pero no es delito de un ciudadano ir al extranjero«, manifestó Valdés e invitó a todo el pueblo correntino a «ser responsable».