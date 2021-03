Gustavo Valdés: “A pesar de la pandemia mantuvimos el 95 % de nuestra actividad productiva”

En homenaje a los más de 50 mil muertos por COVID19 en nuestro país, y muy especialmente a los 434 correntinos que murieron en nuestra provincia, y para expresarle a sus familiares y amigos la solidaridad y el acompañamiento de los tres poderes del Estado, propongo hacer un minuto de silencio.

Quiero decirles que pusimos, y seguiremos poniendo, nuestro mejor empeño en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la pandemia no nos golpee más duramente.

Como dije, tengo la tranquilidad de espíritu de estar dando todo en la lucha contra el Coronavirus, y el dolor de que en algunos casos no fue suficiente.

En este punto quiero hacer un agradecimiento muy especial a quienes estuvieron y siguen estando en la primera línea de batalla contra la enfermedad:

Gracias a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos y a todos los profesionales que trabajaron incansablemente.

A los vacunadores y los hisopadores, gracias. Gracias al personal de limpieza, a los camilleros, a los ambulancieros, a los que trabajan en mantenimiento. Gracias también a los voluntarios.

En definitiva, gracias a todo el personal de salud, incluido el Comité de Crisis y mí equipo de gobierno. Siento que todos estuvieron a la altura.

También quiero agradecerles a otros sectores que fueron considerados esenciales y que trabajaron asumiendo riesgos:

Policías y fuerzas de seguridad; Recolectores de residuos; Personal de empresas de servicios públicos; Bancarios; Empleados de supermercados y farmacias; Choferes de colectivos; y Periodistas.

Permítanme hacer un agradecimiento muy especial a los Intendentes. Nos reunimos con todos ellos y acordamos que cada uno iba a cuidar el perímetro de su ciudad y así lo hicieron. Hago extensivo el agradecimiento a los trabajadores municipales que fueron protagonistas activos de la lucha contra el Coronavirus.

También quiero reconocer el esfuerzo de los docentes, madres y padres que intentaron sostener el proceso educativo sabiendo que no contaban con los recursos tecnológicos y de conectividad suficientes, ni con la experiencia pedagógica necesaria para el trabajo a distancia. Dieron lo mejor de sí para aprender, comprender y enseñar.

La pandemia va a estar entre nosotros probablemente todo este año, tal vez más. Las vacunas escasean. El mundo se las disputa. No es un tema que podamos gestionar desde el gobierno provincial.

Hemos colaborado activamente con el Gobierno Nacional: la situación requiere del esfuerzo de todos y cada uno.

Este es uno de los temas que demanda la tan mentada unidad de los argentinos, y los correntinos, como cada vez que hizo falta, estuvimos y estaremos ahí poniendo el hombro.

Lo dijimos muchas veces durante la campaña electoral. La única forma de solucionar los problemas es trabajando codo a codo, Nación, Provincia y Municipios.

Por eso quiero destacar muy especialmente lo que sucedió hace pocos días en Yapeyú, donde recibimos la visita del Presidente de la Nación y de los gobernadores del Norte Grande.

Más allá de las diferencias, que las tenemos, nos encontramos para honrar al Padre de la Patria y trabajar juntos en la solución de los problemas de la gente.

Queremos un país genuinamente federal. Queremos un Norte Grande fuerte y en desarrollo, donde todos los ciudadanos puedan acceder a todos sus derechos.

No queremos que nunca más nadie tenga que emigrar para tener la esperanza de un futuro mejor.

Esta es mi cuarta presencia en esta Legislatura para informarles del estado de situación de la Provincia. Me hubiese gustado hacerlo en otro contexto: me tocó gobernar en una de las peores crisis económicas del país y, por si fuera poco, en tiempo de pandemia.

Una situación inédita para la cual no había experiencia. Tuvimos que buscar el mejor asesoramiento, escuchar todas las voces, reflexionar, incluso aportar una gran cuota de sentido común, y finalmente decidir el que considerábamos el mejor rumbo.

Le quiero pedir disculpas a los ciudadanos que hayan sentido coartadas sus libertades. A los sacerdotes, pastores y rabinos de las distintas religiones que no pudieron celebrar sus ceremonias como lo hicieron siempre. A todos les pido disculpas, se trata de una situación totalmente excepcional y lo que está en juego es la salud pública, o dicho más claramente, la vida o la muerte de muchas personas.

Estoy convencido que en los próximos meses, y a medida que avance el proceso de vacunación que está en marcha, las muertes disminuirán drásticamente.

Nos hicimos cargo de la situación que nos tocó, sin excusas, y tratamos de hacer lo mejor para todos y cada uno de los correntinos. Tuvimos aciertos y errores, pero siempre actuamos pensando en el bien común para superar la crisis y volver pronto a la normalidad.

No obstante, todos los problemas (podría agregar la peor sequía en 60 años, los incendios forestales, la bajante de los ríos), sin embargo, hemos logrado importantes avances en los tres ejes que tomamos para orientar nuestras acciones de gobierno: El desarrollo; La modernización; Y la inclusión.”

“Corrientes una de las menos endeudas y con baja exposición al riesgo cambiario”

Durante su alocución ante la Asamblea Legislativa, el doctor Valdés abordó la problemática de la deuda provincial, sosteniendo enfáticamente que Corrientes es una de la Provincias menos endeuda del país, y que las obligaciones en moneda extranjera no superan el 15 por ciento de las obligaciones consolidadas y que los pagos de los servicios de la deuda no superan el 1,45 de los ingresos corrientes y comparados con los gastos solo está en el 3 por ciento. El mandatario ponderó el aporte social del Banco de Corrientes, en la emergencia para que las actividades productivas y comerciales se mantengan en pie. Asimismo consignó que en la entidad está en un proceso de modernización de alto impacto, pasando por un moderno edificio, sistemas, red de cajeros etc.

Fruto de una política fiscal sostenible y responsable, la provincia de Corrientes es una de las menos endeudadas del país.

Además, cuenta con una baja exposición al riesgo cambiario al tener solo el 15% de la deuda consolidada en moneda extranjera y en condiciones favorables, porque se trata de créditos blandos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito.

Por otro lado, casi 100% de la deuda es con un único acreedor:

el Sector Público Nacional.

Quiero destacar algunos aspectos importantes:

• La Provincia solicitó el refinanciamiento de los vencimientos de capital con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES), y logró un alivio en las cuentas fiscales de aproximadamente 1.000 millones de pesos para el 2020 y de 700 millones para el 2021.

• Los pagos de servicios de la deuda representaron el 1,45% de los ingresos corrientes, y si lo medimos con los gastos totales de la Provincia, solo el 3%.

El año en curso lo empezamos con la aprobación en tiempo y forma del Presupuesto 2021 por parte de este Cuerpo, una herramienta fundamental para la buena gestión. Por eso, quiere agradecerles muy especialmente a los legisladores que lo hicieron posible.

Quiero destacar que hemos previsto un incremento de las transferencias a los municipios para dotar a los mismos de los recursos que garanticen su autonomía y su crecimiento.

Todos los intendentes en igualdad de condiciones

En Corrientes no especulamos con el color político de los Intendentes, todos reciben los recursos que les corresponden, sin importar sus preferencias políticas.

Así lo hicimos recientemente con los ATN enviados a la Provincia por la emergencia del COVID desde el Gobierno Nacional, que fueron distribuidos según los índices de coparticipación de cada uno de los municipios.

En cuanto a la creación del Fondo de Desarrollo, Garantía, Sustentabilidad y Anti cíclico, ha demostrado ser una decisión estratégica muy acertada.

En el año 2020, su utilidad alcanzó los 2.389 millones de pesos, siendo la rentabilidad anual del 84,6%, lo que casi triplica el rendimiento de un plazo fijo. Adicionalmente, el retorno se ubicó por encima de la evolución del dólar oficial (40,6%), como así también de la inflación minorista (36,1%).

Ya en 2019 la utilidad del Fondo había sido del 67,4%.

Las ganancias del Fondo se utilizaron para atender sectores claves de la economía y apuntalar las finanzas públicas provinciales.

El Banco de Corrientes una herramienta financiera en la crisis

En el actual contexto de emergencia sanitaria, entendimos que el Banco de Corrientes debía redoblar su compromiso.

Por un lado, trabajamos intensamente en la incorporación de nueva tecnología, buscando mantener la continuidad de los servicios financieros. Hicimos valiosos avances tecnológicos que llegaron para quedarse y hacer más fácil la operación para los clientes.

El BanCo cumplió un rol social fundamental para paliar los efectos económicos de la pandemia: volcamos más de 7.700 millones de pesos en créditos, de los cuales 3.600 millones fueron a tasas blandas, preferenciales o bonificadas, que representaban menos de la mitad de la inflación anual.

Este año tenemos prevista la implementación de una nueva Banca Web con biometría facial que permitirá validar la supervivencia de jubilados y pensionados.

Hemos fortalecido nuestra red de cajeros automáticos: pasamos de 212 a 266, y esperamos llegar a 310 este año. Incorporamos 2 bancos móviles, que sumados a los existente, nos permitieron llevar el BanCo a más de 40 localidades por semana, haciendo un total de 12 mil transacciones mensuales.

Y puedo decir con mucha satisfacción que la Isla Apipé tuvo por primera vez en su historia un servicio de este tipo.

Muy pronto vamos a iniciar las operaciones de una transportadora de caudales propia, para bajar costos y mejorar los tiempos de abastecimiento a los cajeros automáticos.

También tenemos prevista la construcción de sucursales en Chavarría, Sauce y San Carlos; y nuevos puntos de atención en Curuzú, Paso de los Libres, Mercedes, Ituzaingó y Libertador.

Nuevo edificio

Y un párrafo especial para el nuevo edificio del Banco de Corrientes. Luego de 3 años de intenso trabajo, en estos días vamos a inaugurar uno de los edificios más modernos del norte argentino. Un edificio ecológicamente sustentable, amplio, cómodo, moderno, para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y la atención de los clientes.

En fin, fue un año donde nuestro banco provincial tuvo un rol fundamental para que los correntinos dispusiéramos de herramientas financieras apropiadas y una ayuda económica para sobrellevar la crisis”.