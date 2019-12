Guiño de Alberto Fernández al campo: Le pidió que sea parte de la solución para superar la crisis económica

Tras los idas y vueltas con entidades del campo representadas en la Mesa de Enlace por la ley de Emergencia Pública, el presidente Alberto Fernández lanzó un guiño a ese sector y le pidió que «sea parte de la solución» a la crisis económica que heredó del gobierno de Mauricio Macri.

Fernández aseguró que espera que el campo «sea un socio» y que con la norma votada la semana pasada no busca «desalentar» la producción. «Por eso les he garantizado que los pequeños productores tendrán un sistema de reintegro que no les harán como ocurrió en otro tiempo». Allí se refirió a la fallida resolución 125 que intentó implementar el gobierno de Cristina Kirchner. «Aprendí de la 125, dos veces no me pasa», lanzó.

En diálogo con TN, Fernández afirmó: «Estamos trabajando para que el campo sea un socio nuestro». En esa línea, sumó: «No es un problema para nosotros, tiene que ser parte de la solución y lo es».

Por último, al intentar explicar las razones por las que se elevó el porcentaje a los derechos de exportación, esgrimió: «En el contexto fiscal en el que estamos les pedimos un esfuerzo, tal vez mayor al que esperaban».