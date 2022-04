Guerra en Ucrania: 50 muertos por el ataque a una estación de tren

Duras imágenes que se viralizaron tras el ataque.

Un ataque con misiles rusos contra la estación de trenes de Kramatorsk, en la oriental región ucraniana de Donetsk, donde se agol­paban miles de civiles que esperaban ser evacuados, provocó ayer al menos 50 muertos, entre ellos cuatro niños.

Ucrania responsabilizó del ataque al gobierno de Vladimir Putin, pero el Mi­nisterio de Defensa de Rusia negó toda responsabilidad al asegurar que sus fuerzas militares «no tenían misio­nes de fuego planificadas en Kramatorsk» este 8 de abril.

El alcalde de Kramatorsk, Alexander Goncharenko, estimó que al momento del ataque, las 10.30, en la estación había unas 4.000 personas que esperaban ser evacuadas en trenes a regio­nes más seguras de Ucrania. Las fuerzas rusas utilizaron misiles balísticos Iskander y «sabían muy bien dónde apuntaban y lo que busca­ban: sembrar pánico y te­rror, querían golpear la ma­yor cantidad posible de per­sonas pacíficas», dijo por su parte el jefe de la adminis­tración militar regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, en un mensaje en su cuenta de Telegram.

En el lugar del ataque, de­cenas de cuerpos quedaron tendidos junto a las vías y en las plataformas, con va­lijas y mochilas esparcidas por todas partes y las pa­redes salpicadas de sangre. Frente a la estación se veían varios automóviles carbo­nizados y los restos de un misil.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con­denó duramente el ataque. «Los rusos inhumanos no abandonan sus métodos. Al no tener la fuerza ni el coraje para enfrentarnos en el campo de batalla, cí­nicamente destruyen a la población civil», dijo. «Este es un mal que no tiene lí­mites. Si no es castigado, no se detendrá más» agregó el presidente.

Por su parte, Oleksiy Arestovych, asesor del jefe de la Oficina de la Presiden­cia ucraniana, dijo que los rusos «vieron perfectamen­te que estaban golpeando a civiles; personas tratando de salir: familias, niños, an­cianos».