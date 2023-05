Goya: una mujer huyó de un ladrón armado con un cuchillo

Ocurrió en Goya anoche, alrededor de las 00.30. Eran dos delincuentes a bordo de una motocicleta que circulaba de contramano en la zona donde atacaron, sobre calle Ángel Soto y 12 de octubre.

La segunda ciudad de la provincia sucumbe ante los hechos de inseguridad a diario y violentos en plena calle.

Anoche, pasadas las 00.30 una mujer logró huir de dos ladrones que se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos bajó y la corrió con un cuchillo para robarla.

La víctima habló esta mañana de lunes a través de sus redes sociales. “Buenos días: Quería dar aviso para que los que circulan de noche tengan cuidado, ya que en el transcurso de la madrugada alrededor de las 00:30 por la calle Ángel Soto y 12 de octubre, esquina ex combatientes, dos hombres en moto intentaron robarme. El conductor bajó de la moto con un arma blanca y me corrió. Anteriormente estos hombres conducían en contra mano lo cual me pareció una conducta sospechosa y al ver que frenaron en la esquina atiné a huir y pedir auxilio a los vecinos quienes alarmados llamaron a la policía”.

Hasta este mediodía no había personas detenidas por este hecho.