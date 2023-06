Gobernadores peronistas defendieron el rol del Estado para encarar una «obra pública federal»

La importancia de la obra pública y la infraestructura como vía fundamental para el desarrollo y el crecimiento federal del país fue el tema central que abordaron ministros y gobernadores en el marco del Seminario de Infraestructura Regional organizado por el Ministerio de Obras Públicas.

Con la coordinación del ministro del área, Gabriel Katopodis, el desarrollo de cierre de la primera jornada se realizó con el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Abrió el debate Katopodis, al afirmar que “queremos saber qué argentina queremos ser, extractivista o con producción nacional, en un territorio diverso y desigual. La infraestructura equilibra esa cancha, para que no haya lugares rezagados, que Vaca Muerta no sea para cuatro vivos; esa producción hay que conducirla, que está en la política y en un rol inteligente del Estado, con los gobernadores y con una mirada federal. Hablamos durante la jornada de la energía, de integrar al país, de la importancia de la infraestructura, de las ciudades y conformar un estatuto con una mirada estratégica”.

En tanto, De Pedro resaltó que “en el encuentro veo funcionarios que hacen que las cosas funcionen. Cuando pensamos la Argentina que queremos ser, queremos una Argentina federal. El federalismo es trabajo. Cuando asumimos empezamos un trabajo para saber cuál es la matriz productiva que necesita cada provincia del país, y lo hicimos luego con el sector privado. Más de 800 reuniones con empresarios, para saber qué necesitaban para producir más, exportar más y dar más trabajo. De eso hicimos un relevamiento de 1590 obras acordadas entre sector público y privado, muchas de esas se están haciendo y tienen planificación, para que cuando podamos salir de este escollo financiero en el que nos metió Macri, podamos concretarlos”.

El ministro del Interior hizo especial énfasis en la necesidad de recrear el tejido productivo: “Tenemos un Vaca Muerta también en Santa Cruz. En esta elección se va a discutir si ese potencial se lo quedan unos pocos o le metemos ciencia y tecnología para desarrollar la Argentina. El campo también es un aliado de los gobiernos como los nuestros. Es imposible empezar a disputar con las potencias mundiales si no tenemos un proyecto de país y una matriz productiva. No podemos tener un partido político que quiera destruir a un sector, y ahí el peronismo tiene un desafío central de incorporar a los empresarios a un proyecto nacional y popular para volver a crear una burguesía nacional. Tenemos que construir y volver a tejer un entramado con los sectores industriales y falta que el peronismo lo construya y lo comunique. Queremos ser la Argentina de los acuerdos para que la gente tenga plata en el bolsillo y que las pymes trabajen. El orden y la firmeza es lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras y eso lo garantiza el peronismo”.

Alicia Kirchner, en tanto, hizo un recorrido por los 8 años de gestión, relatando que “Cuando me hice cargo de la provincia de Santa Cruz estaba deteriorada en varios aspectos, pero dar respuestas inmediatas, que no las teníamos. Vinimos a pedirle ayuda al presidente Macri y no la tuvimos. En una sociedad en plena crisis nosotros pedimos un acuerdo social y lo empezamos a hacer con todas las fuerzas, organizaciones gremiales, políticas y otras. Como la Nación no nos daba ingresos, creamos una agencia recaudadora, aunque apenas podíamos pagar los sueldos, y le pedimos a las mineras crear un fondo para la producción. El gobierno de Macri nos sacó obras, que ahora pudimos terminar. La mirada para crecer tiene que ser territorial y federal”.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof centró su exposición en que “la división que se hace en Argentina es entre CABA e interior y la Provincia tiene un lugar indefinido. Siempre se habla de provincias inviables, y la Provincia de Buenos Aires es el interior del país. Vivimos un proceso de crecimiento poblacional en el Conurbano sin el acompañamiento las de obras que necesitaba. El crecimiento vino con la industrialización de la mano del peronismo, con políticas de inclusión social, pero hubo otros momentos de decadencia sin el acompañamiento de la inversión social básica y esto pasó porque el neoliberalismo y la derecha generaron las desigualdades en la Provincia de Buenos Aires. La industrialización vino con el peronismo y en los gobiernos de Néstor y Cristina. Cada vez que gobierna la derecha sufre el país. Abrimos 162 escuelas en el Conurbano y 150 centros de atención primaria, y en el interior de la Provincia 40 centros universitarios”.

Gerardo Zamora destacó que “El potencial de Argentina y el noroeste necesita de infraestructura, pero el endeudamiento para eso terminaba en otras provincias. Santiago entre 2004 y 2021 es una de las que más creció, gracias al programa Norte Grande que lanzó Néstor Kirchner en 2003. Nosotros no tenemos deuda, por eso mejoramos rutas, lugares turísticos, energía, cultivos, y la mejora en la infraestructura nos dejó empezar a exportar y exportamos hoy unos U$S1.500 millones de dólares, desde los U$S100 millones de 2003, y tenemos una balanza positiva. Tenemos un potencial exportador muy grande y las obras públicas se siguen haciendo. Hay que terminar con el macrocentralismo de CABA porque sin federalismo no hay país. Y hay ciertos fallos que nos preocupan por el equilibrio de poderes. No hay país sin federalismo, y trabajar sobre Las banderías políticas para atraer inversiones y potenciar la igualdad de oportunidades. Sin política no hay futuro y desde el campo popular que tanto se ataca defendemos eso. El neoliberalismo de hace 4 y 5 años atrás dejó que se ganaran con el carry trade al 5% anual”.