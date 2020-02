Gladys «la Bomba» Tucumana agradece «estar viva» tras el ataque de una mujer

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la cantante aseguró que temió por su vida, ya que esta persona decidió incluso pasar la guardia de seguridad para enfrentarla. «Pensé que me iba a clavar un cuchillo.Yo no conozco a este persona. Hacía señas de antemano porque la veía romper un alambrado. Pensé que no iba a subir porque había seguridad. De hecho, golpeó a dos policías para subir», relató.



La artista dijo que cuando la vio llegar se le «doblaron las piernas» de los nervois. «No me dijo nada, eso fue lo peor. Era todo un acting. Tenía a diez personas abajo filmando la situación. Yo pensé que me iba a pegar un cabezazo, a clavar un cuchillo. Yo hoy estoy feliz de estar viva», aseguró.