Francisco Velar: «El sector productivo ya no soporta más presión fiscal»

El productor ganadero se refirió al comunicado emitido por las entidades. Destacaron el compromiso de Valdés de no aumentar impuestos, pero preocupa la política tributaria nacional.

Días atrás el conjunto de entidades productivas de Corrientes dio a conocer un comunicado a través del cual se destacó el compromiso del gobernador Gustavo Valdés de no aumentar impuestos. Sin embargo, preocupa la marcha de la economía a nivel nacional y una cláusula del Consenso Fiscal que refiere a la valuación inmobiliaria. «El sector productivo ya no soporta más presión fiscal», expresó el secretario de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar.

«Es poco común, incluso a nivel nacional, que tantas entidades de distintos orígenes consensúen un mismo comunicado», dijo el productor ganadero respecto del documento que llevó la firma de cámaras y asociaciones del sector primario, de la industria, servicios y comercio de la provincia. «Nos hemos puesto de acuerdo en que es loable que el gobernador cumpla con su palabra», señaló respecto del compromiso de Valdés, al igual que sus pares de Juntos por el Cambio, de no aumentar ni de crear impuestos pese a que el nuevo Consenso Fiscal lo habilita a ello.

«Para producir tiene que haber reglas claras, razonables

y sustentables» FRANCISCO VELAR

SECRETARIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES

«En el marco de una situación económica difícil y en medio de una pandemia que se resiste a dejarnos, no es bueno pretender aumentar impuestos», dijo Velar respecto del comunicado.

«Creemos que el Gobierno nacional estaba induciendo a los gobernadores a que se ejerza una mayor presión fiscal», manifestó el referente ruralista sobre el Consenso Fiscal, el cual se firmó el pasado 27 de diciembre con acompañamiento de todos los gobernadores, con excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El documento habilitaba a las provincias a subir hasta un 9 % de máximo de alícuotas correspondientes a Ingresos Brutos, impuesto que depende de las Provincias. También, la posibilidad de avanzar con la creación de un impuesto a la herencia. Por su parte, los mandatarios de Juntos por el Cambio, entre ellos Valdés, manifestaron que no modificarán la estructura fiscal ni aumentarán impuestos.

Sin embargo, para los productores correntinos preocupan algunos aspectos de la letra chica del Consenso Fiscal. «Vimos unas cuestiones que nos preocupan en el Consenso Fiscal y, más allá de las firmas, debe ser avalado por el Congreso de la Nación, por eso alertábamos a los gobernadores y pusimos en conocimiento a los legisladores», expresó Velar.

Se trata de las cláusulas 1ª G y 5ª, que disponen otorgar atribuciones al Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi) que, en principio, son de las provincias. Entre ellas, la de adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y métodos de valuaciones establecidas por el organismo.

«Sacamos en el comunicado nuestra oposición a que las valuaciones fiscales sean dispuestas por un organismo federal. Es un traspaso de jurisdicción propia de las Provincias», indicó el productor ganadero a este diario. Indicó que podría dejar abierto a posibles litigios en el futuro.

Carga impositiva

Para las entidades productivas la determinación de las valuaciones fiscales a manos del organismo federal podría generar más presión fiscal. «El sector productivo ya no soporta más presión fiscal», dijo Velar.

«La solución no viene por ese lado. La solución viene de atender un problema gravísimo: la inflación que pega a los más desprotegidos a través de la pérdida del poder adquisitivo del salario», expresó. Se calcula que esta podría rondar el 50 % anual.

Señaló que la carga impositiva en los alimentos representa entre el 30 % y el 50 %. «Esas son cuestiones que están en la órbita del Gobierno nacional, no es responsabilidad de los productores ni de los gobernadores. Por eso decimos que la Nación tiene que oír el clamor popular de las últimas elecciones donde uno de los temas centrales es la inflación. Nosotros podemos producir más, redoblar la producción de calidad porque es a lo que nos dedicamos, pero el manejo de la economía le corresponde al presidente y a su equipo económico», expresó el productor.

«Nosotros queremos producir más pero tiene que haber reglas claras de juego, reglas razonables y sustentables en el tiempo. No puede haber un día permiso para exportar y otro día no. Tiene que haber libertad y seguridad para ejercer el comercio. Si no hay confianza, no hay previsibilidad y no habrá más producción de alimentos», sostuvo el referente de la Sociedad Rural en declaraciones a este diario.

«El Gobierno nacional está confundiendo los síntomas con el problema. Es como si el médico confundiese la fiebre con la infección», señaló respecto de la inflación. Indicó que esta y la presión fiscal son las principales preocupaciones en el sector productivo.